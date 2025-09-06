健康網》攝護腺鈣化≠攝護腺結石 這些情況需就醫

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，攝護腺鈣化多為良性變化、常無症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕50歲男子看到健檢報告診斷出有攝護腺鈣化，急忙就醫，擔心是結石或是癌症，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，攝護腺鈣化多為良性變化、常無症狀，但當出現出現排尿困難、會陰痛、反覆感染、血尿／血精、影像顯示多發或大型結石、懷疑造成阻塞、慢性骨盆痛記得趕快就醫。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，攝護腺鈣化指的是攝護腺組織在慢性發炎或修復後，分泌物與細胞殘屑被鈣鹽沉積、在影像上看到的白點；攝護腺結石則是常見於分泌物長期滯留而逐漸鈣化硬化，或尿液逆流到攝護腺所致；有些人會合併排尿症狀或慢性骨盆痛，並非所有鈣化都會變成結石。

攝護腺鈣化原因

●慢性攝護腺發炎（細菌性或非細菌性）與組織修復。

●泌尿系統感染：以腸桿菌科（如：大腸桿菌）最常見；性活躍族群需考慮淋病、披衣菌等性傳染病；腸球菌屬亦常見。

●排尿不順或攝護腺肥大：導致滯留與尿液逆流，增加發炎與結石風險。

●年齡增加與腺體分泌物自然變化。

陳鈺昕說，多數攝護腺鈣化為健檢或超音波檢查偶然發現，沒有症狀通常不需治療，若合併頻尿、夜尿、排尿困難、會陰／骨盆疼痛、反覆感染或血精等，建議就醫評估。必要時可藉由超音波／CT確認位置與大小；少數大型或造成阻塞者，才考慮經尿道電切或鈥雷射移除。

日常保養與預防

●規律射精：有助減少導管鬱積、對慢性攝護腺炎症狀可能有幫助，但對於直接預防鈣化的證據仍有限。

●健康生活型態：攝取充足水分、避免久坐與憋尿、維持活動量與體重、減少加工及高脂飲食，有助於泌尿與代謝健康、間接減少發炎。

●定期檢查：建議40歲以上，或有下泌尿道症狀者，可與泌尿科醫師進一步討論追蹤策略。

