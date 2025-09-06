健康網》早睡背後的激素秘密 各年齡層睡眠需求一次看

書心健康管理診所院長許書華表示，規律作息加上足夠睡眠，才是維持代謝、減重的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自從蔡依林在Podcast節目中說她自己「晚上9點半就睡」後，網路上掀起一陣「蔡依林標準時間」，書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文表示，規律作息加上足夠睡眠，才是維持代謝、減重的關鍵，尤其22:00-02:00 是身體的黃金修復期，讓自己好好睡，身體才會乖乖幫你代謝。

各年齡層的睡眠需求

●1歲以下：16小時。

●4–12歲：10–12小時。

●13–29歲：8小時。

●30–60歲：7小時。

●60歲以上：5.5–7小時。

請繼續往下閱讀...

許書華表示，早睡可以讓褪黑激素穩定生理時鐘；生長激素能修復代謝、維持肌肉；瘦素與飢餓素可以控制食慾，相反地，睡不夠會讓食慾失控、代謝下降、發炎壓力升高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法