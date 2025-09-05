自由電子報
健康 > 心理精神

開學後網路成癮學童增1成 高中生竟在家隨地便溺抗議被斷網

2025/09/05 21:05

暑假過後因「網路成癮」症狀就醫的兒童，增加約1成。（記者蔡淑媛攝）

暑假過後因「網路成癮」症狀就醫的兒童，增加約1成。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開學了，台中醫院身心精神科門診發現暑假過後，因「網路成癮」症狀就醫學童增加1成，身心精神科主任章秉純表示，線上遊戲不斷推陳出新，會吸引人不知不覺沉迷於遊戲，如果過度依賴，不玩就焦慮不安、緊張失眠，難以正常生活，建議尋求學校輔導老師或專業精神科醫師諮詢、輔導。

章秉純指出，「網路成癮」包括沉迷網路遊戲、手遊、社群平台、短影音等，呈現過度依賴、無法戒斷、愈玩愈多，造成生活困擾、功能損害，就是網路成癮，其中男生比女生多，男生多沉迷線上遊戲，女生則是社群媒體。

網路成癮患者年紀從小學到高中都有，章秉純說，尤其高中生一旦被要求脫離網路，反應更加激烈，還有學生以在家隨地便溺抗議，也有明星高中資優生荒廢學業。這名學生挑戰線上遊戲，下課後整晚瘋遊戲，白天上課打瞌睡，成績吊車尾，父母親氣到直接中斷網路、沒收手機，孩子則以不給手機、網路就不碰書來抗議，親子關係緊繃，最後在學校輔導老師建議下親子一起就醫。

章秉純說，這名高中網路成癮且併發憂鬱症，他以「尋找人生意義」跟高中生分析，提醒遊戲推陳出新，「最後是你在玩遊戲，還是你被遊戲玩」，驚醒別再沉迷遊戲，並同意給手機及網路，但要正常作息，親子也開始一起玩桌遊、下圍棋，假日也到戶外郊遊、出國旅遊，將原本被線上遊戲佔滿的時間重新分配，正常上學、重拾書本，一學期後逐漸擺脫網路控制，成績進步。

◎如何克服網路成癮，章秉純提出6個建議

1、設定限制網路與規則，如設定每天使用的總時數、睡前1小時避免使用手機、關閉App通知降低手機的誘惑。

2、運用工具輔助，使用能追蹤和提醒過度使用時間的應用程式來自我管理。

3、培養替代活動，如運動、閱讀、烹飪、旅遊等實體活動。

4、增加面對面互動：多與親友進行面對面交流，增進人際關係。

5、培養替代活動：運動、閱讀、烹飪、旅遊等實體活動。

6、增加面對面互動：多與親友進行面對面交流，增進人際關係。

章秉純提醒，預防孩子網路成癮，家長應多跟孩子擁抱、聊天，讓孩子感受真實世界的人際溫度，避免沉迷虛擬網路世界無法自拔。

萬一發現孩子脫離網路世界就出現焦慮不安、失眠等成癮症狀，建議找學校輔導老師或專業精神科醫師，提供協助。

章秉純醫師指出，人類慾望中樞浮膈核，位於腦部基底核的重要腦區。（記者蔡淑媛攝）

章秉純醫師指出，人類慾望中樞浮膈核，位於腦部基底核的重要腦區。（記者蔡淑媛攝）

