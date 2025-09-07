自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6種人吃柚注意 7種藥別一起吃

2025/09/07 06:33

營養師高敏敏指出，柚子雖然健康，但含「鉀」量不低,對腎臟病患者來說,身體排鉀的能力較差,一旦攝取過多,容易導致高血鉀。(資料照)

營養師高敏敏指出，柚子雖然健康，但含「鉀」量不低，對腎臟病患者來說，身體排鉀的能力較差，一旦攝取過多，容易導致高血鉀。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中秋快到了，文旦正當季，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，雖然柚子營養滿分，但有6種人吃的時候要特別注意，以及7大類藥物，不建議跟柚子一起吃。

吃柚子要注意的人

●腎臟疾病患者：柚子雖然健康，但含「鉀」量不低，對腎臟病患者來說，身體排鉀的能力較差，一旦攝取過多，容易導致高血鉀，可能造成心律不整或其他併發症，較難代謝過多的鉀。

●易胃食道逆流的人：柚子的果酸會刺激胃酸分泌，可能引起胃灼熱、脹氣、胃酸逆流等症狀，特別是空腹吃柚子，對腸胃更容易造成負擔。

●糖尿病、需控制血糖的人：很多人以為柚子很清爽，就可以放心吃，事實上，一顆柚子的糖分，大約等於3份水果（約3個拳頭大小的水果量），吃太多會讓血糖上升太快，對糖尿病患者來說不太適合。

●易手腳冰冷者：柚子偏寒涼，柚子的性質偏涼，吃多了可能讓身體更冷，導致氣血循環不佳。

●消化道虛弱者：如果你平常腸胃就比較敏感，或容易腹瀉、拉肚子， 吃太多柚子可能會刺激腸胃，加速蠕動，因為柚子含有較多膳食纖維、水分。

●服藥中：柚子、葡萄柚中含有一種天然成分叫呋喃香豆素，這種物質會抑制肝臟裡的酵素CYP3A4，使藥物在體內分解變慢，導致藥物濃度「越積越高」，就像不小心吃了雙倍劑量一樣，可能引發副作用。

7種藥物別跟柚子一起吃

●免疫抑制劑：這類藥常見於器官移植患者、免疫疾病治療。若與柚子一起吃，會增加腎臟負擔，出現噁心、頭暈、腹痛、甚至腎毒性風險。

●降血脂藥（statin類）：柚子會讓藥效變太強 可能導致肌肉酸痛、甚至肌肉損傷（肌肉病變）。

●降血壓藥：藥物在體內濃度過高時，可能出現臉紅、頭痛、暈眩、血壓突然下降等反應。

●抗組織胺：可能干擾心跳節律，導致心律不整、心悸，嚴重者恐有心臟不良反應。

●抗心律不整藥：影響藥效穩定性，使藥物難以控制心跳速度 可能讓病情更難控制。

●抗栓塞藥：藥效會被放大一倍以上，增加出血或其他副作用的風險。

●抗癲癇藥：濃度升高後，容易導致頭暈、嗜睡、噁心、甚至神經系統副作用。

吃柚子前的注意事項。(取自高敏敏臉書)

吃柚子前的注意事項。（取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。(高敏敏提供)

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

