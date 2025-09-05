自由電子報
健康網》減重少吃一餐？ 當心沒精神、暴飲暴食

2025/09/05 20:52

國健署指出，減重少吃一餐可能讓你頭暈沒精神、下一餐暴飲暴食、掉入零食陷阱，甚至因為基礎代謝下降而減少熱量消耗；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，減重少吃一餐可能讓你頭暈沒精神、下一餐暴飲暴食、掉入零食陷阱，甚至因為基礎代謝下降而減少熱量消耗；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人想減肥時，第一個念頭就是「少吃一餐」，好像少吃就能立刻瘦下來。國健署指出，這樣的做法往往適得其反，可能讓你頭暈沒精神、下一餐暴飲暴食、掉入零食陷阱，甚至因為基礎代謝下降，而減少熱量消耗。

國健署在臉書專頁「食在好健康」說明，當你刻意省略早餐或晚餐，看似熱量減少，卻容易導致血糖不穩定、頭暈沒精神；胃部空空時，大腦釋放出飢餓訊號，讓你更想大吃特吃，所以在飢腸轆轆的情況下，下一餐容易暴飲暴食。

國健署表示，更常見的是，飢餓難耐又難以克制嘴饞，忍不住抓個零食、餅乾、手搖飲、炸物墊肚子，這些食物往往熱量高、營養低，反而讓減肥功虧一簣；少吃一餐飢餓時，身體為了產生能量會分解脂肪，甚至肌肉，長期下來，還可能造成基礎代謝下降，減少熱量消耗，讓身體更容易囤積脂肪。

維持三餐健康減重菜單

●早餐：全穀雜糧（燕麥、地瓜、全麥吐司）+蛋白質（無糖豆漿、雞蛋、低脂乳品），穩定一早的能量。

●午、晚餐：根據我的餐盤，均衡又健康。飯跟蔬菜一樣多（選擇未精製的全穀雜糧，糙米、薯類）+豆魚蛋肉一掌心（魚、豆腐、雞胸肉）+菜比水果多一點+每餐水果拳頭大。

國健署提醒，三餐規律進食，不僅能避免暴食，還能維持正常代謝；選擇清淡少油、低糖的烹調方式，減少熱量攝取。若三餐之間感到餓，可以準備富含水分與膳食纖維的水果（如：芭樂、番茄，一天不超過4個拳頭大小）、小把堅果（一天不超過一湯匙），比零食更健康。

國健署強調，減重時「少一餐」不是長久之計，維持三餐，養成「每餐吃對、吃巧」的長期習慣才是減重正道。吃得均衡，才能真正減脂又維持活力，才是最有效率的瘦身方法。

