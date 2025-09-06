健康網》短影音戒斷引焦慮 預防成癮有3招

短影音成癮近期備受討論，因不少青少年看太多短影音而嚴重影響生活。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年網路成癮相關討論相當多，而在TikTok創造「短影音」一詞後，不少研究也憂心短影音將影響大腦。精神科醫師楊聰財表示，25歲以下的人，大腦前額葉尚未發育完全，若長期看短影音，將難以靜心閱讀，影響生活。

楊聰財表示，近年TikTok、YouTube Shorts與Instagram Reels等短影音平台日益普及，卻有越來越多研究指出，這類內容雖然帶來短暫快感，卻可能對大腦造成長遠影響。眾多國際學術期刊的研究顯示不少人有「短影音成癮」狀況。

楊聰財表示，2021年「網路成癮症」被列入疾病治療項目，健保署統計就醫人數有增加趨勢，患者以13至15歲男性居多；顯示愈來愈多青少年，因網路成癮影響生活。大致上可歸因於3個原因：

大腦發育特性：青少年時期，大腦的前額葉皮層（負責決策、衝動控制和自我調節的區域）仍在發展中。這使得青少年在面對短影音這類高強度刺激時，更容易沉迷，難以自我約束。

同儕與社交壓力：青少年非常重視同儕認同與歸屬感。他們可能會為了跟上流行話題、維持社交連結，而不斷觀看和分享短影音，形成一種「害怕錯過」（Fear of Missing Out, FOMO）的心理。

演算法的精準推薦：短影音平台的演算法會不斷分析使用者的喜好，精準推送他們感興趣的內容。這種個人化的內容流，讓使用者很難停下來，因為他們總覺得下一部影片會更吸引人，從而強化了成癮行為。

雖然不太可能完全戒掉短影音，但是否有方法，設定合適使用時間、重新審視使用行為，建立良好使用習慣？楊聰財表示，許多人天天滑手機，內容就喜歡看一些，不用動腦的短影音，一則可能不到一分鐘，但專家示警，長期下來觀看這些，短時間、高刺激、密度的影音，容易影響腦部發育，尤其是25歲以下的人，因為大腦前額葉沒有發育完全，這又是掌控情緒、記憶力、專注力的部位，久而久之，也會越來越無法靜心閱讀，進一步影響到生活。

短影音平台普及，確實對大腦產生了影響。其中「多巴胺疲勞」是一個非常關鍵的概念。當觀看短影音時，大腦會因為接收到快速、密集的資訊而持續釋放多巴胺，這會帶來短暫的興奮感和愉悅感。

獎勵系統被過度刺激：長期下來，這種高強度的刺激會讓大腦的獎勵系統變得不敏感，需要更高的刺激量才能獲得滿足。

注意力與專注力下降：由於習慣了快速切換、內容短小的影片，大腦會越來越難以適應需要長時間專注的任務，例如閱讀長篇文章或上課。

戒斷反應：當無法觀看短影音時，大腦無法獲得習慣性的多巴胺刺激，可能會引發焦慮、煩躁、注意力不集中等類似戒斷症狀，進一步強化了成癮的循環。

短影音本身並非「萬惡之源」，關鍵在於使用方式是否過度、是否有察覺自身的心理變化。若使用者在觀影後常出現焦躁、不安、無法集中注意力或自責感，可能已是成癮徵兆。

可用以下幾項措施防範短影音成癮，包括

1.制定每日觀看上限，避免長時間滑動。

2.優先參與實體互動與休閒活動，保持生活平衡。

3.學習查證資訊來源，提升辨別假訊息的能力。

若情況嚴重，應尋求具備「短影音成癮」（Short Video Addiction, SVA）處理經驗的心理健康專業協助。

