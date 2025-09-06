自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》教導孩子安全意識 3年齡層與情境詳細說明

2025/09/06 10:17

專家提醒，家長需要於日常生活教導安全教育，並時刻提醒。示意圖。（圖取自shutterstock）

專家提醒，家長需要於日常生活教導安全教育，並時刻提醒。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有新聞提到，一名國中學生用羽毛球拍打擊石塊，飛出的石塊打傷同學眼睛，以致視力嚴重受損，這位同學需賠償240萬元的案例。小兒科醫師巫漢盟妻子、電台主持人李鈺琦針對不同年齡提出教育的建議，並強調「安全意識的教導，家長在日常生活中，就要時刻提醒自己的孩子。且很多意外起因都是不謹慎，且並非道歉就沒事了。」

李鈺琦在粉專「Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽」表示，孩子成長過程中，常因為「好玩、衝動、沒有預見危險」發生意外。我們一定要在不同年齡階段，不斷加強「安全意識」和「風險管理」才能避免遺憾發生。

幼兒期（3～6歲）

這時候孩子「模仿多、衝動強、控制力弱」，所以重點是「清楚規範」加上「重複提醒」。

●具體規則，不用抽象詞：不要只說「小心」或「危險」，而是說「剪刀只能在桌子上用，不能拿著走」

●利用場景演練：假裝拿鉛筆跑步，讓孩子看到「會跌倒、戳到人」的示範，效果比講道理強。

●建立安全口訣：簡單押韻，例如「尖尖東西坐著用，不跑不跳不亂動」。

國小階段（7～12歲）

這時候孩子能理解「因果關係」，可以開始談責任與後果。

●新聞案例分享：像前面的羽球拍新聞，可以用「你覺得打石頭會發生什麼事？」引導思考。

●強調「結果不是開玩笑」：讓孩子知道，有時候一個動作可能造成別人受傷、甚至要負法律責任。

●培養「換位思考」：問孩子「如果別人拿石頭亂打，剛好打到你的眼睛，你會怎麼樣？」

青少年階段（12歲以上）

這時候孩子自尊心強，覺得「我不會那麼衰」，要從「責任」與「長遠後果」來切入。

●談法律責任：讓孩子知道「未成年傷人，父母要賠償」，行為不是只有自己承擔。

●連結未來影響：例如「如果同學身體受到嚴重傷害，你可能也會付出極大的代價，影響你未來的升學跟發展。」

●讓孩子參與規則制定：一起制定「運動器材使用規則」，有參與感會更願意遵守。

李鈺琦表示，「安全意識的教導，不應只是老師的責任。是家長從日常生活中就要提醒自己的孩子。」

