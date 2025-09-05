健康網》腸道菌帶來快樂荷爾蒙 醫曝3物質穩定情緒好幫手

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩說，腸道菌群代謝的產物，可經由迷走神經影響中樞神經功能，甚至進而改變認知、情緒和行為；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕情緒低落、焦慮以為問題出在心，但其實腸道可能才是真正元凶。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩指出，腸道是第二個大腦，腸道的狀況也會影響大腦的感受。腸道菌群平衡下，可促進血清素、多巴胺、GABA等神經傳導物質的生成，達到穩定情緒作用。此外，人體大約有80-90%的血清素（快樂荷爾蒙）都是在腸道產生的；所以，腸道健康與否，真的會直接影響到我們的情緒和幸福感。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食 」發文指出，很多人聽到腸道是第二個大腦可能都會很驚訝，但這可不是隨便說說，而是有科學根據的。腸道細胞內的神經細胞數量僅次於大腦，腸道和大腦之間會透過神經、免疫和荷爾蒙彼此傳遞訊號，就好像有一條雙向的「高速公路」，醫學上則稱為「腦腸軸線」（Gut–Brain Axis）。

80-90%血清素來自腸道

陳如瑩解釋，也就是說，腸道狀況會影響大腦的感受，而大腦的情緒也能反過來影響腸道。腸道菌群代謝的產物，可經由迷走神經影響中樞神經功能，甚至影響大腦的發炎反應，進而改變我們的認知、情緒和行為。

舉例來說，緊張到肚子痛、壓力大就拉肚子、心情低落時特別想吃甜食或炸物，這些就是大腦和腸子互相「聊天」的結果。更特別的是，人體大約有80-90%的血清素（快樂荷爾蒙）都是在腸道產生的。

此外，陳如瑩說，科學研究也發現，腸內細菌會產生特殊的荷爾蒙來促進兒童腦部的發展。腸道菌群甚至可能改變社交行為。許多研究發現，自閉症、知覺失調症與憂鬱症也跟腸內菌有關。因此，很多孩子在考試、比賽前會喊肚子痛，可能都不是裝的，而是情緒真的會讓腸道蠕動改變，腸道菌群也會受影響，進一步加重焦慮。

血清素不足易焦慮憂鬱

陳如瑩指出，益生菌可幫助腸道菌群平衡，進而促進血清素、多巴胺、GABA等神經傳導物質的生成，這些都是調節情緒的重要功臣，並簡單介紹各自作用如下：

●血清素（Serotonin）：可以想像成它是一種心情穩定器，當血清素足夠的時候，人會覺得比較平靜、快樂，睡眠也會比較好；反之，如果血清素不足，就容易焦慮、憂鬱，甚至睡不好。

●多巴胺（Dopamine）：多巴胺就像是獎勵與動力的開關，當孩子完成一件事情、被讚美，或吃到好吃的東西時，大腦會釋放多巴胺，讓人感覺很有成就感、很開心，也會更有動力去做下一件事。

●GABA：可以把它想成大腦的煞車系統。當大腦太興奮、想法太多、停不下來的時候，GABA會幫忙踩煞車，讓神經冷靜下來，因此對於放鬆、抗焦慮、幫助入睡有助益。

