將挫折轉化鼓舞力量 嘉療精神疾病「同儕支持關懷站」全市首創

衛福部嘉南療養院設置全市首創的「同儕支持關懷站」，將疾病的挫折經驗，轉化為正向的鼓舞力量。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部嘉南療養院設置全市首創的精神疾病「同儕支持關懷站」。康復者站到前線服務，並且分享自身的經驗，將挫折的經驗轉化為鼓舞的力量，以更能理解，且加倍溫暖、體貼的心靈安慰，幫助有需要的民眾走過人生低潮。

嘉療社工科主任吳淑玲表示，2年開始訓練精神疾病康復者擔任的同儕支持員，原本都透過電話聯繫，進行個案關懷，目前則在院內大廳設置據點，提供更直接的服務，他們以微笑與故事，陪伴每位願意停下腳步傾聽的人。

吳淑玲指出，同儕支持員的任務，除了「服務」之外，還有一份真誠的邀請。「曾經也徬徨無助的我，現在希望將經驗分享給你」，他們用生命故事翻轉偏見，陪伴走向共融；讓飽受困擾的患者及其家屬了解自己並不孤單，更要讓一般民眾重新認識精神疾病。

吳淑玲說，同儕支持員「阿旺」曾在服務中遇到無助的家屬傾訴，因為孩子長期排斥精神科而不願就診，感到無比挫折，他安靜地聽著，隨後分享自己也拒絕就醫過，覺得不需要被幫忙，直到在生活與就業上一直碰壁，才知道接受專業治療與藥物協助的重要性。

吳淑玲強調，「阿旺」不僅穩定回診，還參與職業訓練，擁有穩定的部分工時，並且成為同儕支持員，透過電訪與關懷站的服務，他將過去的挫折轉化為力量，伸出希望的手，陪伴更多精神患者走向復元之路。

嘉南療養院長吳文正提到，同儕支持關懷站的設立，視精神疾病的經驗是一種資源，鼓勵康復者超脫負面影響，重新掌控自己的想望，從只能被照顧的角色轉化，也可以伸出援手，幫忙別人，在尊重與共享的過程中，成為正向的支持力量。

同儕支持關懷站每週二上午，以及每週三、五的下午都會再嘉療大廳設置，吳文正認為，透過直接面對的交流，分享情緒，並從生病的經驗中找到連結，也將希望帶給對方，就像是一道橋梁，拉近彼此的距離，讓「理解」逐漸走向「共融」。

