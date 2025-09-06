自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「古早味芋頭餅」4步驟輕鬆DIY 高纖香甜又涮嘴

2025/09/06 06:32

農糧署表示，芋頭富含富含高膳食纖維、鉀且低脂，挑選時可掌握外型勻稱、無病蟲害、拿起來夠重、觸感硬實等3重點；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，芋頭富含富含高膳食纖維、鉀且低脂，挑選時可掌握外型勻稱、無病蟲害、拿起來夠重、觸感硬實等3重點；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芋頭是台灣餐桌上常見食材之一，不論當料理配菜、單吃或做成點心都好吃。農糧署分享表示，芋頭富含富含高膳食纖維、鉀且低脂，淡淡香甜口感也令人喜愛，推薦在家使用電鍋與氣炸鍋，輕鬆簡單就能做出懷舊風的古早味芋頭餅，美味讓人一口接一口停不下來。

農糧署曾於臉書發文介紹，國產芋頭不是只有台中大甲出產，苗栗公館、屏東高樹、花蓮吉安等，也是國內重要產地，幾乎一年四季都能品嚐不同產地的國產芋頭好滋味。另，每種芋頭都有一顆主球莖（母芋），旁邊會結數顆小球莖（子芋），不同品種的芋頭，母芋與子芋的發達程度不同，料理後的口感也大不相同。

此外，農糧署也於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，想要挑出好芋頭，可掌握外型勻稱、無病蟲害、拿起來夠重、觸感硬實等3重點。另因芋頭外皮含草酸鹼黏液，沾到會使皮膚發癢，因此處理時建議戴手套或煮熟後再剝皮，便可避免皮膚發癢狀況。

農糧署並特別推薦，芋頭控可在家跟著以下4步驟DIY，重現記憶中外酥餡濃、甜而不膩的懷念古早味芋頭餅：

●準備材料：芋頭250g、奶油50g、糖35g、圓形餅乾適量、蛋黃1顆。

●做法：

1.將芋頭洗淨，削皮切片，放入電鍋蒸熟（外鍋1杯水）。

2.蒸好後的芋頭趁熱壓成泥，再加入奶油、糖拌勻。

3.將芋頭泥揉成球狀，夾入餅乾中，再將外圍抹平。

4.刷上蛋液，放入氣炸鍋，以200度溫度氣炸7分鐘即完成。

