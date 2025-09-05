自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》百萬網紅女醫解析陰道分泌物 「變乳酪要當心」

2025/09/05 19:07

美國婦產科醫師瓊斯提醒，若感覺陰道搔癢或疼痛，應盡速就醫。示意圖。（圖取自shutterstock）

美國婦產科醫師瓊斯提醒，若感覺陰道搔癢或疼痛，應盡速就醫。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性通常會有陰道分泌物，但更多女性對於陰道分泌物（又稱白帶）感到困擾卻又不知道要找誰談，就連面對醫師都難以啟齒。擁有百萬訂閱的美國婦產科醫師瓊斯媽媽（Mama Doctor Jones）透過影片解析陰道分泌物的5大細節，以及發現什麼狀況需要就醫；呼籲姊妹們注意。該影片也創造百萬點閱，顯示大眾對此知識的關注。

為什麼有陰道分泌物？分泌物應該是什麼樣子？

瓊斯說明，陰道是黏膜，細胞與黏膜會分泌液體以維持正常，以及正常的陰道菌叢，這些微生物保持陰道的健康。同時強調，「陰道能夠自行清潔，不需要靠任何東西來清洗。」陰道分泌物應該多少？瓊斯表示，通常是1到4毫升，多一點或少一點是正常的。另一個最令人困擾的是分泌物的顏色或濃稠度，瓊斯認為，若沒有服用任何藥物，應該像是凝膠或是蛋白。

她透過少量蛋白與優格來示範可能的分泌物樣貌。瓊斯說，若發生異常，例如變成白色奶油狀，甚至結塊，很像乳酪；這表示可能有細菌感染，很可能拜隨嚴重搔癢與泛紅。若感染披衣菌或感染性傳染病，可能略帶黃色；若是綠色則可能感染性傳染病（例如淋病），需盡快就醫檢查。重點是若有癢感或不適感，就是巨大警訊。

瓊斯認為，「如果你的陰道生病了，請帶她去就醫」。若是感覺到陰道分泌物出現前面提到的顏色，例如黃色或綠色；或是發出明顯氣味，或有明顯症狀：灼熱、搔癢、疼痛、排尿時疼痛或性交疼痛，就應盡快就醫。

瓊斯認為，若某天分泌物較不規律，例如特別多，則可能與日常生活習慣有關，例如飲食控制、服用藥物或性生活（包含使用的潤滑液）。不過最常見的原因則是生理週期，體內荷爾蒙將影響陰道分泌物的數量與樣貌。例如接近排卵期可能會察覺分泌物變得與過去不一樣較濃稠或正好相反；因為假設妳打算生育，陰道分泌物能夠維持陰道中的酸鹼值，幫助精子前進找到卵子。

5種常見陰道炎 若有不適建議就醫

國健署婦幼健康組說明，進入青春期後，陰道就會開始分泌淡黃色分泌物，用來保護陰道，它就是所謂的白帶，目的是潤滑及避免感染，若分泌物是透明、無色及無味，那便應是正常，不需特別處理，也不要用清潔液去沖洗。

健康的人都會有白色或透明的白帶，且在經期前或排卵期時，量會增多，或是上完廁所，偶爾會有白色的分泌物滴落，這都是正常的現象。正常陰道內有ㄧ群「正常的陰道菌群」，其中以乳酸菌數目最多，稱之為「優勢菌」。乳酸菌可以分解陰道內的醣原，產生酸性環境，並使適應於弱鹼性環境中的致病菌受到抑制。這種生態平衡一旦被打破或外來致病菌侵入，就會導致陰道發炎。

國健署表示，陰道炎的種類非常的多，以下介紹幾種較常見的類型與症狀：

1.白色念珠菌陰道炎：陰道常有嚴重搔癢、燒灼感、刺痛感，可能會有頻尿、小便疼痛等現象，檢查時會發現陰部有紅腫或破皮現象，分泌物為白色或是黃色凝狀分泌物。

2.陰道滴蟲病：症狀為陰道內可能有局部搔癢或是壓痛感，帶有黃綠色泡沫狀。患有此陰道炎者，陰道內酸鹼度較高，在月經前後，或是陰道酸鹼度改變時可能會惡化。

3.細菌性陰道炎：是最常見的陰道炎，由細菌菌落附著於陰道上皮細胞所造成的。患者的症狀陰道分泌物惡臭且為黃綠色，類似魚腥味。

4.過敏性陰道炎：主要與內褲的材質及清潔劑的種類有直接關係，儘量用清水沖洗「外陰部」並更換內褲的材質。

5.陰道炎也常伴隨子宮頸炎，若病菌繼續往上漫延，會感染子宮、輸卵管和卵巢，甚至造成骨盆腔炎症。

如果有陰道搔癢、疼痛，或分泌物有異常的味道，或者分泌物呈黃色或白色乳酪狀，就應該要到婦產科去做檢查，如果能給予適當的治療，陰道發炎應該是很容易治療的。

另外，平時應該穿著棉質內褲，除非是經期，否則儘量不要使用衛生棉墊，平常儘量穿比較透氣的褲子，少穿尼龍材質和牛仔褲這類比較不透氣的褲子，加上正確的衛生觀念，陰道發炎將不再是困擾！

