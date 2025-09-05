學童每3人有1人過重 彰基推開學收心更要收飲食

學童製作新鮮水果加含益生菌無糖優格與燕麥餅的優格杯，將正確飲食觀念帶回家。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕各級學校已陸續開學，彰化基督教醫院營養部與基督長老教會日前在開學前夕舉辦「兒童青少年健康體位營養DIY」活動，近40位學童及25位家長參與，透過動畫認識食物5大類、有獎徵答增添趣味，並親手製作新鮮水果加含益生菌無糖優格與燕麥餅的優格杯，將正確飲食觀念帶回家。彰基指出，青少年平均每3人就有1人過重或肥胖，開學不只要收心，也要收飲食。

彰基營養部主任陳美櫻指出，依衛福部國健署調查，7–12歲、13–15歲、16–18歲兒少過重與肥胖率分別為26.7%、30.6%、28.9%，平均每3人就有1人過重或肥胖。兒童肥胖不僅提高糖尿病、心血管疾病等慢性病風險，亦影響骨骼、呼吸、內分泌及社交功能。她強調：「開學不只要收心，也要收飲食。」此次特別邀請家長共學，讓健康飲食從每日3餐與課後點心開始，鼓勵學童返家練習健康點心搭配。

營養師高梅芳提醒家長，體位管理可從3面向著手，即健康飲食、規律活動、充足睡眠，她也建議參考地中海型飲食，以高蔬果、全穀及豆類增加飽足感、促進代謝並提供抗氧化營養素，有助維持良好循環與身體機能，降低肥胖與過敏風險。

營養師以互動遊戲帶領學童認識食物分類，在趣味中培養均衡飲食觀念。（彰基提供）

彰化基督長老教會表示，他們與彰基攜手，將兼具知識性與趣味性的課程帶進兒童主日學、教會品格學校與社區學童，盼望孩子在身心靈皆能健康成長。

彰基攜手彰化長老教會舉辦活動，近40位學童與25位家長參與。（彰基提供）

