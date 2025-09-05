自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

學童每3人有1人過重 彰基推開學收心更要收飲食

2025/09/05 12:36

學童製作新鮮水果加含益生菌無糖優格與燕麥餅的優格杯，將正確飲食觀念帶回家。（彰基提供）

學童製作新鮮水果加含益生菌無糖優格與燕麥餅的優格杯，將正確飲食觀念帶回家。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕各級學校已陸續開學，彰化基督教醫院營養部與基督長老教會日前在開學前夕舉辦「兒童青少年健康體位營養DIY」活動，近40位學童及25位家長參與，透過動畫認識食物5大類、有獎徵答增添趣味，並親手製作新鮮水果加含益生菌無糖優格與燕麥餅的優格杯，將正確飲食觀念帶回家。彰基指出，青少年平均每3人就有1人過重或肥胖，開學不只要收心，也要收飲食。

彰基營養部主任陳美櫻指出，依衛福部國健署調查，7–12歲、13–15歲、16–18歲兒少過重與肥胖率分別為26.7%、30.6%、28.9%，平均每3人就有1人過重或肥胖。兒童肥胖不僅提高糖尿病、心血管疾病等慢性病風險，亦影響骨骼、呼吸、內分泌及社交功能。她強調：「開學不只要收心，也要收飲食。」此次特別邀請家長共學，讓健康飲食從每日3餐與課後點心開始，鼓勵學童返家練習健康點心搭配。

營養師高梅芳提醒家長，體位管理可從3面向著手，即健康飲食、規律活動、充足睡眠，她也建議參考地中海型飲食，以高蔬果、全穀及豆類增加飽足感、促進代謝並提供抗氧化營養素，有助維持良好循環與身體機能，降低肥胖與過敏風險。

營養師以互動遊戲帶領學童認識食物分類，在趣味中培養均衡飲食觀念。（彰基提供）

營養師以互動遊戲帶領學童認識食物分類，在趣味中培養均衡飲食觀念。（彰基提供）

彰化基督長老教會表示，他們與彰基攜手，將兼具知識性與趣味性的課程帶進兒童主日學、教會品格學校與社區學童，盼望孩子在身心靈皆能健康成長。

彰基攜手彰化長老教會舉辦活動，近40位學童與25位家長參與。（彰基提供）

彰基攜手彰化長老教會舉辦活動，近40位學童與25位家長參與。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中