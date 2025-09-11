健康網》「憂憂」害失眠焦慮、想不開 2解方助走出陰霾

食藥署指出，憂鬱症並非單純「心情不好」，它會影響日常生活與人際關係，需要進行專業評估與治療；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕 在動畫電影《腦筋急轉彎》中，象徵悲傷情緒的角色「憂憂」深受觀眾喜愛。生活中，我們每個人都可能遇到低潮與壓力，平時或許能靠運動、旅遊、興趣等方式來調適，但若情緒長時間低落，並伴隨煩躁、焦慮、注意力不集中、睡眠異常（失眠或嗜睡）、食慾不振、負面想法，甚至出現自傷或自殺意念等，就應留意是否已經陷入憂鬱症，並及時尋求專業協助。

憂鬱症可治療，心理及藥品治療助您走出陰霾

食藥署表示，聯合國世界衛生組織（WHO）已將憂鬱症列為21世紀三大疾病之一，值得我們正視。憂鬱症並非單純「心情不好」，它會影響日常生活與人際關係，需要專業評估與治療。

請繼續往下閱讀...

治療方式主要有兩大類

1.心理治療：透過專業對談，協助釐清壓力來源與因應方式，引導病人以更積極正面的角度面對生活經驗。

2.藥品治療：藉由調整大腦中神經傳導物質的平衡來改善症狀，常見成分包括fluoxetine、paroxetine、sertraline、escitalopram、duloxetine、venlafaxine及bupropion等，藥品通常需要使用數週才開始見效。

食藥署指出，有些患者擔心抗憂鬱藥會成癮而拒用，或因症狀改善而自行減藥、停藥，食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒：抗憂鬱藥品不具成癮性，且必須依醫囑持續使用，才能達到治療效果。若對藥品有疑問，應隨時與醫療人員討論。

面對憂鬱，您不是一個人

食藥署表示，在忙碌與壓力交織的生活裡，情緒低落並不代表脆弱，而是一則來自內心的警訊，提醒我們該放慢腳步，關注自己的心理健康。並尋找合適的方式舒緩壓力或情緒。面對憂鬱，您不是一個人，藥品治療、心理治療及家人的支持都能幫助您逐步走出陰霾。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1042期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法