自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「憂憂」害失眠焦慮、想不開 2解方助走出陰霾

2025/09/11 21:01

食藥署指出，憂鬱症並非單純「心情不好」，它會影響日常生活與人際關係，需要進行專業評估與治療；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，憂鬱症並非單純「心情不好」，它會影響日常生活與人際關係，需要進行專業評估與治療；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕 在動畫電影《腦筋急轉彎》中，象徵悲傷情緒的角色「憂憂」深受觀眾喜愛。生活中，我們每個人都可能遇到低潮與壓力，平時或許能靠運動、旅遊、興趣等方式來調適，但若情緒長時間低落，並伴隨煩躁、焦慮、注意力不集中、睡眠異常（失眠或嗜睡）、食慾不振、負面想法，甚至出現自傷或自殺意念等，就應留意是否已經陷入憂鬱症，並及時尋求專業協助。

憂鬱症可治療，心理及藥品治療助您走出陰霾

食藥署表示，聯合國世界衛生組織（WHO）已將憂鬱症列為21世紀三大疾病之一，值得我們正視。憂鬱症並非單純「心情不好」，它會影響日常生活與人際關係，需要專業評估與治療。

治療方式主要有兩大類

1.心理治療：透過專業對談，協助釐清壓力來源與因應方式，引導病人以更積極正面的角度面對生活經驗。

2.藥品治療：藉由調整大腦中神經傳導物質的平衡來改善症狀，常見成分包括fluoxetine、paroxetine、sertraline、escitalopram、duloxetine、venlafaxine及bupropion等，藥品通常需要使用數週才開始見效。

食藥署指出，有些患者擔心抗憂鬱藥會成癮而拒用，或因症狀改善而自行減藥、停藥，食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒：抗憂鬱藥品不具成癮性，且必須依醫囑持續使用，才能達到治療效果。若對藥品有疑問，應隨時與醫療人員討論。

面對憂鬱，您不是一個人

食藥署表示，在忙碌與壓力交織的生活裡，情緒低落並不代表脆弱，而是一則來自內心的警訊，提醒我們該放慢腳步，關注自己的心理健康。並尋找合適的方式舒緩壓力或情緒。面對憂鬱，您不是一個人，藥品治療、心理治療及家人的支持都能幫助您逐步走出陰霾。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1042期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中