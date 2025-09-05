自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出生僅21天染RSV！台中女嬰險重症 醫：家長別掉以輕心

2025/09/05 13:21

所幸經醫療團隊支持療法照護兩週後,終於康復出院。（烏日林新醫院提供）

所幸經醫療團隊支持療法照護兩週後，終於康復出院。（烏日林新醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中烏日林新醫院近日收治一名出生僅21天新生女嬰，因嚴重咳嗽到吐、鼻塞、痰多且食慾不振緊急送往急診，經小兒科醫師賴永清快篩檢查，確診為RSV呼吸道融合病毒感染，立即轉入病嬰室觀察，所幸經醫療團隊支持療法照護兩週後，終於康復出院，而這名女嬰也是該院迄今收治年紀最小的RSV確診病例。

賴永清指出，RSV呼吸道融合病毒傳染力極高，一人可傳染三人，主要透過飛沫或接觸傳播，其症狀與一般感冒極為相似，因此常被家長忽略，導致拖延就醫，過去RSV多在冬季流行，但近年幾乎全年皆可能爆發，研究顯示，5歲以下嬰幼兒最常受到RSV感染，約68%嬰兒在一歲前曾染病，而兩歲前幾乎高達97%都被感染過。

嬰幼兒感染呼吸道融合病毒後，大多數健康兒童感染初期症狀輕微，類似感冒如：咳嗽、流鼻涕、發燒等，但病程來得又快又猛，從感染到重症往往只需3到5天，其中有高達30%～40%會惡化至嚴重下呼吸道感染，最常見的有50%～80%因細支氣管炎住院病童，合併呼吸窘迫、喘鳴聲是由RSV引起，不可不慎！

而新生兒因呼吸道融合病毒住院，最常發生在出生後6個月內，出生2個月內為高峰期，其中RSV高風險族群為早產兒、先天性心臟病兒童，以及免疫力較弱的寶寶，一旦感染容易引發嚴重併發症，家長不可掉以輕心，務必隨時注意自身健康狀況，避免將病毒傳染給抵抗力較差的嬰幼兒。

賴永清表示，目前沒有專門治療呼吸道融合病毒特效藥，主要是支持性治療，幫助緩解症狀。美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，為降低呼吸道融合病毒對嬰幼兒造成的威脅，孕婦可透過接種RSV疫苗，或在嬰幼兒出生後施打RSV單株抗體，及早預防。

出生僅21天新生女嬰感染RSV,被家人緊急送往烏日林新醫院。（烏日林新醫院提供）

出生僅21天新生女嬰感染RSV，被家人緊急送往烏日林新醫院。（烏日林新醫院提供）

這名女嬰也是該院迄今收治年紀最小的RSV確診病例。（烏日林新醫院提供）

這名女嬰也是該院迄今收治年紀最小的RSV確診病例。（烏日林新醫院提供）

