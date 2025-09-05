自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》開學3大病毒 「一驗就A流」醫提醒症狀

2025/09/05 11:41

新學期剛開始，兒科診間就被感染3大病毒的學童擠滿。（圖取自shutterstock）

新學期剛開始，兒科診間就被感染3大病毒的學童擠滿。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各級學校才剛開學，不少學童就必須請病假，讓家長們抱怨不止。兒童感染科醫師顏俊宇發現，近期經常發現學童感染3大病毒：A型流感、RSV呼吸道融合病毒以及病毒性腸胃炎，並提出3提醒：勤洗手、戴口罩預防。

顏俊宇在粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，新學期才剛開始，診間就發現三大「搗蛋病毒」又來報到。這3大病毒是：

A型流感

顏俊宇表示，最近不少國小小朋友陸續中獎，一驗就確診 A 流。常見症狀有 高燒、頭痛、全身痠痛，孩子會特別難受。在 10 月流感疫苗開打前，最重要的防護還是口罩要戴好、勤洗手、多休息。

顏俊宇表示，今（2025）年公費、自費流感疫苗都是「三價疫苗」，因為WHO已取消多年未流行的B型山形株，保護力更集中！2到18 歲的孩子還能選擇新的 鼻噴式流感疫苗，針對呼吸道提供更好的防護力。

RSV呼吸道融合病毒

顏俊宇表示，最近托嬰中心好多小小孩檢驗出RSV，有一位寶貝就算打過自費RSV疫苗，還是被「小病毒」突破防線。顏俊宇提醒，「這個病毒對嬰幼兒特別麻煩」，容易引起咳嗽、鼻塞、喘、咳到吐，少部分甚至會造成 細支氣管炎、呼吸急促，家長一定要留意寶貝的呼吸情況。

病毒性腸胃炎

顏俊宇發現「吐吐」的小朋友也變多了！一天吐好幾次，還會拉肚子，讓爸媽心疼又緊張。最重要的是：補充水分、防止脫水，必要時還是要就醫檢查。

最後顏俊宇小提醒：

1. 生病中的孩子盡量在家休息，避免交叉傳染。

2. 多喝水、均衡飲食，讓小朋友的免疫力更強壯。

3. 勤洗手、戴口罩，這招依然是最實用也最有效的防護！

