β受體阻斷劑非心臟病患者萬靈丹 恐增部分女性死亡風險

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕全球數百萬人服用β受體阻斷劑（beta blockers）來降低心血管疾病風險，尤其是心臟病發作後。但新研究表明，對某些女性來說，β受體阻斷劑可能弊大於利，會增加心血管疾病甚至死亡風險。

根據科學警報（ScienceAlert）報導，這項發表在《新英格蘭醫學雜誌》和《歐洲心臟雜誌》的研究強調，β受體阻斷劑長期以來被視為急性心肌梗塞基礎治療手段，使用它們最初得到早期隨機試驗結果支持，但這些試驗是在現代標準治療出現之前的時代進行的。

為了檢驗β受體阻斷劑在當今是否仍然有效，西班牙和義大利科學家對109家醫療中心的8438名心臟病發作後倖存下來，且左心室射血分數（LVEF）超過40%的患者進行了研究。正常EF指標為55至70%，低於40%代表心臟功能嚴重受損。

大約一半患者在接受標準治療同時，也接受β受體阻斷劑治療，另一半則未接受。經過平均3.7年隨訪，兩組在再次心臟病發作、因心臟衰竭住院或死亡發生率方面沒有顯著差異。

研究人員隨後僅對1627名女性進行數據分析，她們年齡較大，合併症也較多。數據結果顯示，服用β受體阻斷劑女性情況惡化，併發症和死亡風險更高。心臟恢復最好的女性和服用最高劑量女性風險最高，這種情況在男性中並未出現。

研究人員表示，β受體阻斷劑在治療心臟病上存在風險，但在治療其他疾病方面仍然有效，例如高血壓。研究人員指出，希望未來能看到更「個人化」的β受體阻斷劑使用方法，尤其是針對心臟恢復良好的人群，這類人群目前佔大多數。

