新北9月起擴大HPV疫苗公費接種 國中男生也能打

醫療團隊入校接種。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕人類乳突病毒（HPV）感染與多種癌症相關，包括子宮頸癌、口咽癌、肛門癌及外生殖器癌，不僅威脅女性健康，男性也同樣面臨風險。為守護青少年健康，新北市衛生局自今年9月起，依衛生福利部政策，擴大HPV疫苗公費接種對象，凡是113學年度入學的國中生，無論男女，皆可於校園集中接種HPV疫苗。

新北市衛生局長陳潤秋表示，若因生病或其他因素未能於當日施打，家長可洽詢29區衛生所，或透過新北市政府雲端櫃台申辦e服務首頁線上申請「補接種人類乳突病毒疫苗個案申請」，經衛生所審核後即可安排補種。

請繼續往下閱讀...

陳潤秋指出，社會普遍誤以為HPV僅與女性相關，實際上男性也可能因感染導致口咽癌、肛門癌及外生殖器癌。此次將男生納入公費接種對象，對降低HPV傳播與提升群體保護力具有重要意義。

陳潤秋呼籲，符合資格的學生與家長應把握公費接種機會，完成全程接種，不僅能有效降低罹癌風險，更能守護自己與親友的健康。民眾如有疑問，可撥打免付費諮詢專線0800-88-3513，由專人提供解答。更多資訊可至國民健康署網頁查詢並下載相關資料。

HPV疫苗衛教宣導。（新北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法