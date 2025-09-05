台南青年研發「不阿茲」APP 陪伴失智長輩不孤單

成功大學「台南老友遊記」學生團隊於測試過程中，觀察長輩在互動過程中的反應。（南市研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南青年用創意為高齡社會找到新解方！今（2025）年「台南青年公共行動計畫」中，由成功大學跨系所學生組成的「台南老友遊記」團隊，推出一款智慧照護APP「台南新照護帶你不阿茲」，希望透過科技打造更友善的照護環境，減輕失智長輩與家屬的壓力。

根據衛福部委託台灣失智症協會調查，平均每100位長者中，就有5位可能罹患失智症，多數為阿茲海默症。長期以來，照護多仰賴外籍看護，但語言隔閡往往造成溝通不順，讓陪伴與即時反應打了折扣。

成功大學「台南老友遊記」學生團隊了解安南日間照顧中心長輩午餐飲食狀況。（南市研考會提供）

「台南老友遊記」團隊由醫工、企管、中文、經濟及環工等五大系所學生組成，跨域合作設計出能觀察長輩語言表現、提供互動練習的APP，協助家屬和照護人員更方便記錄與追蹤長輩的日常狀況。為了讓產品更貼近需求，團隊更走入日照中心觀察實際使用情境，並根據照護人員建議不斷優化。APP不僅是數據工具，更像長輩的「陪伴者」，帶來安全感與溫暖。

青年是推動改變的重要力量，這款APP就是最佳例子，不僅改善長輩生活品質，也替家屬分擔壓力。研考會主委王效文指出，市府持續透過「審議民主行動計畫」、「青年策略聯盟」、「台南青年論壇」等平台，帶領青年連結政策與地方，展現「以行動回應公共事務、以創意塑造未來」的精神。

研考會表示，青年不只是提出點子，更能深入場域解決真實問題，將公共討論轉化為社會行動。今年11月將舉辦「台南青年公共參與行動計畫」成果展，讓更多人看見青年的創意如何落地。

成功大學「台南老友遊記」學生團隊感謝瑟曼護理師解說失智症患者照護細節及長照環境。（南市研考會提供）

