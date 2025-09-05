自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台南青年研發「不阿茲」APP 陪伴失智長輩不孤單

2025/09/05 11:23

成功大學「台南老友遊記」學生團隊於測試過程中，觀察長輩在互動過程中的反應。（南市研考會提供）

成功大學「台南老友遊記」學生團隊於測試過程中，觀察長輩在互動過程中的反應。（南市研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南青年用創意為高齡社會找到新解方！今（2025）年「台南青年公共行動計畫」中，由成功大學跨系所學生組成的「台南老友遊記」團隊，推出一款智慧照護APP「台南新照護帶你不阿茲」，希望透過科技打造更友善的照護環境，減輕失智長輩與家屬的壓力。

根據衛福部委託台灣失智症協會調查，平均每100位長者中，就有5位可能罹患失智症，多數為阿茲海默症。長期以來，照護多仰賴外籍看護，但語言隔閡往往造成溝通不順，讓陪伴與即時反應打了折扣。

成功大學「台南老友遊記」學生團隊了解安南日間照顧中心長輩午餐飲食狀況。（南市研考會提供）

成功大學「台南老友遊記」學生團隊了解安南日間照顧中心長輩午餐飲食狀況。（南市研考會提供）

「台南老友遊記」團隊由醫工、企管、中文、經濟及環工等五大系所學生組成，跨域合作設計出能觀察長輩語言表現、提供互動練習的APP，協助家屬和照護人員更方便記錄與追蹤長輩的日常狀況。為了讓產品更貼近需求，團隊更走入日照中心觀察實際使用情境，並根據照護人員建議不斷優化。APP不僅是數據工具，更像長輩的「陪伴者」，帶來安全感與溫暖。

青年是推動改變的重要力量，這款APP就是最佳例子，不僅改善長輩生活品質，也替家屬分擔壓力。研考會主委王效文指出，市府持續透過「審議民主行動計畫」、「青年策略聯盟」、「台南青年論壇」等平台，帶領青年連結政策與地方，展現「以行動回應公共事務、以創意塑造未來」的精神。

研考會表示，青年不只是提出點子，更能深入場域解決真實問題，將公共討論轉化為社會行動。今年11月將舉辦「台南青年公共參與行動計畫」成果展，讓更多人看見青年的創意如何落地。

成功大學「台南老友遊記」學生團隊感謝瑟曼護理師解說失智症患者照護細節及長照環境。（南市研考會提供）

成功大學「台南老友遊記」學生團隊感謝瑟曼護理師解說失智症患者照護細節及長照環境。（南市研考會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中