新竹縣推家庭教育寶典線上看 助新婚與新手爸媽打造幸福家庭

民眾可至新竹縣家庭教育中心網站，下載「家庭教育寶典線上看」摺頁，用手機掃描QR code，就可輕鬆閱讀實用的教養資訊。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新婚、新手爸媽及國小一年級新生父母，常面對角色轉換時的壓力與不安，新竹縣家庭教育中心發行「家庭教育寶典線上看」摺頁，整合《新婚開門七件事—給新婚伴侶的家庭手冊》、《新生兒家長宣導手冊》，以及教育部出版《我和我的孩子－一本給家長的手冊》等電子書，用QR code呈現方便民眾及時上網解惑。

家庭教育中心表示，《新婚開門七件事》涵蓋柴、米、油、鹽、醬、醋、茶七大生活面向，從財務管理、家務分工、衝突化解到休閒平衡等，全方位照顧新婚家庭需求。《新生兒家長宣導手冊》提供新手父母以科學為基礎的親職教養知能，以適切的方式回應寶寶的需求，促進嬰幼兒正向發展，減少家長在育兒過程中的疲憊及不安。而教育部出版的《我和我的孩子－一本給家長的手冊》，則針對不同年齡層（含學齡前孩童、小一新生、國小中年級生及國小高年級生等）提供階段性親職教養指引，成為爸媽育兒最堅實的後盾。

家庭教育中心也從7月起，陸續將4千份「新婚伴侶禮袋」及6千份「新生兒禮袋」，分送送至縣轄各鄉鎮戶政事務所、新竹縣醫療院所等，提供辦理結婚登記及迎接家有新生兒的家庭最即時、最貼心的支持。為配合開學，還準備6500份「小一新生禮袋」分送到竹縣的公私立小學。

歡迎民眾至本新竹縣家庭教育中心網站，下載「家庭教育寶典線上看」摺頁，只要用手機掃描QR code，就可輕鬆閱讀實用的教養資訊，穩定幸福的家庭環境。

「家庭教育寶典線上看」摺頁，整合《新婚開門七件事—給新婚伴侶的家庭手冊》、《新生兒家長宣導手冊》，以及教育部出版《我和我的孩子－一本給家長的手冊》等電子書。（新竹縣政府提供）

