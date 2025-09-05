健康網》夏季倦怠不是懶！ 中醫點3元凶：輕運動助提神養氣

師大昌盛堂中醫師陳煜豐指出，夏季倦怠3種常見原因包含氣虛、溼氣重、暑熱傷身，選對時機進行輕運動，提神又養氣；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣悶熱，一出門就汗流浹背，動一下就全身濕黏，整個人只想躲在冷氣房耍廢。是不是一到夏天就覺得渾身沒勁、腦袋昏沉，連出門的動力都提不起來？師大昌盛堂中醫師陳煜豐於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文指出，這不一定是你懶，很可能是身體在求救。夏季倦怠3種常見原因包含氣虛、溼氣重、暑熱傷身，選對時機進行輕運動，提神又養氣。

陳煜豐提到，台灣夏天又熱又濕，身體為了散熱，血液會往皮膚表層跑，導致內臟和肌肉的供血不足。再加上大量出汗、水分流失，很容易出現「熱疲勞」，也就是輕微中暑。我們身體的「氣」，是一種極細微的運動不息的物質，他推動調控著我們人體的機能，這時如果一直不動，循環會更差，人就會更累，久了就會陷入「越不動越沒力」的惡性循環。

請繼續往下閱讀...

老是懶洋洋？先看看是不是體質問題，陳煜豐表示，從中醫的角度來看，夏季倦怠常見3種原因：

1.氣虛：體力差或長期操勞，稍微一動就覺得累。

2.濕氣重：喜歡吃冰、喝冷飲、吹冷氣，濕氣卡住，身體沈重。

3.暑熱傷氣：流汗太多、陽氣外洩，反而更虛弱。

師大昌盛堂中醫師陳煜豐指出，頭昏沉、身體黏膩，可能是濕氣重；一點小事就覺得累，可能是氣虛；曬太陽就頭暈沒力，要注意暑熱耗氣；情境照。（圖取自freepik）

陳煜豐說明，頭昏沉、身體黏膩，可能是濕氣重；一點小事就覺得累，可能是氣虛；曬太陽就頭暈沒力，要注意暑熱耗氣。夏天想動，怕累又怕熱？選對運動很重要。夏天最適合的運動，是溫和不耗氣的「輕運動」。建議選在早上或傍晚太陽不那麼強的時候，進行散步、伸展或舒緩瑜珈。中醫師推薦像是太極、八段錦這類調氣活血、又不會造成身體負擔的運動，很適合夏天養身體力。每天5分鐘動一動，提神又養氣。

陳煜豐指出，長時間吹冷氣、久坐辦公桌，會讓氣血更不通。可以試試：每小時起來伸伸懶腰、動動肩頸；坐著的時候踮腳尖、抬腳跟，幫助腿部循環。穴道保健可按壓「百會」，在兩耳往頭頂連線交會處，輕敲周圍頭皮，提振陽氣；按壓「陰陵泉」，小腿內側沿著脛骨邊緣往上滑動，位在膝蓋內側下方凹陷處，輕輕柔按可以幫助身體濕氣排出

陳煜豐提到，日常小動作，可養出不怕熱的好體力，別小看零碎時間的小活動，累積起來很有幫助。

●不搭電梯，改走樓梯，體力訓練，平時做起。

●下班回家，提早一站，多多步行，訓練腿力。

●每天多動10分鐘，身體會慢慢變輕盈，暑氣也比較不容易纏上你。

陳煜豐補充，別讓「不動」偷走你的精神和活力。如果你怎麼動都還是覺得累，或是想更準確了解自己的體質，快找中醫師協助調理，幫你補氣、去濕、調整循環，讓你整個夏天都精神飽滿、身體不沈重。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法