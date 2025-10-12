自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》頻做惡夢無法入睡 中醫2藥方助好眠

2025/10/12 21:18

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，面對夜裡頻頻做惡夢，甚至驚醒後久久不能再入睡的情況，中醫需要細緻辨證，才能對症處方；示意圖。（圖取自freepik）

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，面對夜裡頻頻做惡夢，甚至驚醒後久久不能再入睡的情況，中醫需要細緻辨證，才能對症處方；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些病人並不是單純「失眠」，而是夜裡頻頻做惡夢，甚至驚醒後久久不能再入睡。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀在臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」表示，面對這種情況，中醫同樣需要細緻辨證，才能對症處方。像是柴胡加龍骨牡蠣湯、抑肝散分別能協助不同症狀的患者好好入睡。

心神不安 柴胡加龍骨牡蠣湯

林舜穀說，柴胡加龍骨牡蠣湯適合夜間惡夢頻繁、心煩易驚、伴心悸失眠的病患。方中龍骨、牡蠣重鎮安神，對穩定心神、減少噩夢效果尤佳，因此在以「惡夢、心神不安」為主要表現者中，往往十分合適。

大腦退化性疾病 抑肝散

林舜穀指出，抑肝散多用於大腦退化性疾病患者的夜驚與惡夢。臨床常伴煩躁易怒、肢體抽動或不寧腿症候群。方中鉤藤清熱平肝、息風止痙，可安定神志、減少夜間驚擾與肢體不自主動作；柴胡疏肝解鬱、和解清熱，調暢肝氣，使心神得安；配當歸養血柔肝，佐川芎活血行氣，助其疏解肝鬱、養血安神。

林舜穀提到，問診時可以主動追問床伴，是否目擊到患者拳打腳踢揮打踢踹，以及患者夜間小腿是否發緊、有重爬行感、甚至需起身走動，一旦存在上述表現，考慮是否要將鉤藤加入處方是關鍵。

林舜穀表示，龍骨、牡蠣的確對安神止驚有相當效果，但臨床上總會遇到吃素、不願使用礦物藥的患者。這時候別忘了，以鉤藤為主的抑肝散，也能在改善惡夢、夜驚與不寧腿方面發揮很好的作用。

