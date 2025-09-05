健康網》哈佛研究：3招能降低第2型糖尿病風險31％

哈佛陳曾熙公共衛生學院研究發現，地中海飲食、減少熱量攝取、適度運動可以降低罹患第2型糖尿病風險近3成；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕先前研究顯示，地中海飲食（強調大量攝取水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，適量攝取乳製品和瘦肉蛋白，少量或不攝取紅肉）可以更健康結果，包括透過改善胰島素感受性和減少發炎來降低第2型糖尿病的風險。哈佛陳曾熙公共衛生學院研究進一步發現，結合減少熱量攝取、適度運動和專業的減肥支援，可將第2型糖尿病的風險降低31%，研究發表於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

研究人員將4746名PREDIMED-Plus（歐洲最大的營養和生活方式隨機實驗）年齡在55-75歲，超重或肥胖，患有代謝症候群，但尚未罹患第2型糖尿病的參與者分為干預組和對照組，並追蹤他們6年的健康狀況。

請繼續往下閱讀...

干預組堅持地中海飲食、每天減少約600卡路里的熱量攝取、進行適度的體育活動，例如快走、力量和平衡練習、並接受專業的體重控制建議；對照組堅持地中海飲食，但不限制卡路里攝取，亦無運動指導或專業支援。結果發現，干預組罹患第2型糖尿病的風險比對照組低31%。此外，干預組平均減重3.3公斤，腰圍減少3.6公分；對照組平均減重0.6公斤，腰圍減少0.3公分。

對此，研究共同作者、營養與流行病學教授兼營養系主任胡丙長（Frank B. Hu）認為，我們正面臨全球性的糖尿病疫情，這項研究提供了最高級別的證據，顯示適度且持續的飲食和生活方式改變可以預防全球數百萬例糖尿病病例。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法