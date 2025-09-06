健康網》羽衣甘藍控糖護心血管 營養師：1族群食用要注意

營養師陳冠蓉指出，羽衣甘藍含有較高的鉀，腎功能異常者應注意汆燙處理再食用，才能吃得安心又健康。（彭博社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕羽衣甘藍曾被譽為「蔬菜之王」不只熱量低、纖維高，還富含蛋白質、鈣質、鉀、維生素A與葉酸等多重營養素，營養師陳冠蓉指出，羽衣甘藍對於控糖、減重、護眼、養膚、骨骼保健甚至心血管健康，都能發揮輔助效果。不過，羽衣甘藍含有較高的鉀，腎功能異常者應注意汆燙處理再食用，才能吃得安心又健康。

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，羽衣甘藍的營養亮點（以下為100g的營養素含量參考食品營養成分資料庫）：熱量28kcal，碳水化合物5.1g，蛋白質3.0g，膳食纖維3.8g，鈣質500mg，維生素Ａ4691IU、beta-胡蘿蔔素2815ug、葉酸166.4 ug。

請繼續往下閱讀...

陳冠蓉提到，羽衣甘藍不僅熱量低，也含膳食纖維、蛋白質，能幫助腸道蠕動、助排便、穩定血糖，適合作為控糖、減重族群的好蔬菜來源。羽衣甘藍含豐富鈣、鉀、鉀等礦物質，有利骨骼健康、調節生理機能。含維生素Ａ、beta胡蘿蔔素能護眼、修復肌膚，葉酸也能幫助預防改善貧血與維持心血管健康。而挑選羽衣甘藍小秘訣是選擇葉片深綠硬挺，葉片或根部無黃斑或枯萎情況。

營養師陳冠蓉提到，羽衣甘藍稍微汆燙後，搭配適量水果如：香蕉、蘋果、檸檬、鳳梨等，加入堅果、適量開水，用調理機攪拌成綠拿鐵，是快速吸收營養的好方式；示意圖。（圖取自freepik）

推薦料理

●綠拿鐵（植物蔬果飲）

稍微汆燙後，搭配適量水果如：香蕉、蘋果、檸檬、鳳梨等，加入堅果、適量開水，用調理機攪拌成綠拿鐵，是快速吸收營養的好方式，也能減少羽衣甘藍的苦澀味。

●羽衣甘藍能量沙拉

陳冠蓉表示，種類、份量都可照各家喜好自行增減食材。

羽衣甘藍約100克（切成 0.5 公分小段）。

西洋芹1～2根（切0.5公分左右小丁）。

蘋果1/2顆（切丁）。

綜合堅果1小把。

蔓越莓果乾3湯匙。

檸檬汁1/4顆（順便刨適量檸檬皮調味）。

特級冷壓初榨橄欖油2~3匙。

蜂蜜1大匙。

黑胡椒、鹽巴適量。

作法：

1.將羽衣甘藍拌入橄欖油和少許鹽巴，用手按摩1分鐘。

2.加入西洋芹丁、蘋果丁與檸檬汁、蜂蜜，攪拌均勻。

3.再研磨適量黑胡椒、鹽巴調味。

4.最後放入適量蔓越莓果乾、綜合堅果，再拌均勻即可享用。

陳冠蓉提醒，羽衣甘藍、西洋芹的鉀離子不低。有腎功能異常需要限制鉀離子者，則建議羽衣甘藍、西芹都需要，先汆燙再食用，去除大部分鉀離子再吃較佳喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法