健康網》低血糖吃香蕉毋湯！ 醫授正確急救吃法

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，馬上吃香蕉或麵包可能讓血糖先飆高再急跌，最快速、最有效應該是葡萄糖錠／粉、1罐養樂多、15克蜂蜜加水、純果汁120毫升；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多高爾夫球友或登山者都曾經歷過運動到一半，突然覺得手抖、心慌、體力瞬間耗盡，甚至餓到眼前任何東西都想吃，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，馬上吃香蕉或麵包可能讓血糖先飆高再急跌，陷入惡性循環，最快速、最有效應該是葡萄糖錠／粉、1罐養樂多、15克蜂蜜加水、純果汁120毫升。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」指出，當出現手抖、無力、極度飢餓等低血糖症狀時，請先：冷靜下來，立即停止運動、立刻補充15克速效葡萄糖。雖然香蕉、麵包含糖，但屬於「複合性碳水化合物」，需要經過消化吸收，血糖上升速度太慢。急救需要「馬上可吸收的單醣」，否則症狀持續不斷，反而容易因為飢餓而吃過量。

陳潔雯說，遠離低血糖發生，從「準備」開始。針對高爾夫球或登山這類長時間運動，請務必做好以下準備：

●運動前

時間：建議在運動前1-2小時用餐完畢。

食物：以「複合性碳水」為主，例如全麥麵包、燕麥片、糙米、地瓜。

搭配蛋白質與好油脂（如水煮蛋、雞胸肉、堅果），更能延長續航力。

●運動中

時間：每30-60分鐘，視情況補充少量能量。

食物：選擇容易吸收的小補給，例如能量棒、運動飲料、或一小把葡萄乾。

