健康網》孩子有胰島素阻抗=糖尿病？ 4招逆轉來預防

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，胰島素阻抗雖然可怕，但透過飲食、運動、睡眠、壓力的調整，孩子完全有機會「逆轉胰島素阻抗」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當小朋友體重增加太快，特別是肚子脂肪多的時候，容易出現胰島素阻抗，影響不只有糖尿病，還可能出現脂肪肝、三高、心血管問題，甚至精神體力下降，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，胰島素阻抗雖然可怕，但透過飲食、運動、睡眠、壓力的調整，孩子完全有機會「逆轉胰島素阻抗」。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，可以把胰島素想成是「工人」，它的工作就是把血液裡的糖分，搬進去細胞裡面當作能量來運用。但如果身體變得越來越胖，胰島素工人就越來越難把糖份搬進細胞裡。長久下來血液裡面糖分就越來越高。另一方面，細胞反而是越來越餓，就會通知身體派出更多胰島素工人來工作。久而久之，血液裡血糖和胰島素都飆高，這就是「胰島素阻抗」的成因。

陳奕成指出，一旦孩子身體開始有胰島素阻抗，當然就會增加他們以後糖尿病的風險。不只是這樣，這個大BOSS還會帶來一連串的「副作用」，對小朋友未來的健康影響更大：

●脂肪肝、三高：膽固醇、血壓一起升高。

●心血管問題：增加動脈硬化的機率。

●精神體力下降：容易疲倦、專注力變差。

逆轉胰島素阻抗4招

●均衡飲食：儘量少糖、少精緻澱粉，像是甜食、飲料、炸物這些零食。同時每餐要記得要有充足蛋白質，研究發現，足夠的蛋白質也能幫助改善胰島素敏感度。

●規律運動：因為肌肉是「吃糖大戶」，肌肉越多，就需要消耗更多血糖，身體自然會增加胰島素的敏感度。

●規律睡眠：每天睡飽飽，別熬夜。

●壓力管理：現在孩子平時課業壓力大，記得幫他們安排休閒時段，適時放鬆。

