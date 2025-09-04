四人就有一人口臭！ 醫揭3大隱形元兇：不是刷牙能解決

中山醫院耳鼻喉科醫師李晏廷指出，口臭問題比想像中普遍，「四個人裡就有一人有口臭」，若不及早找出病因，不僅影響人際關係，更可能與牙周病、耳鼻喉疾病或腸胃病變相關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕你身邊是不是也有人總是「口氣驚人」？中山醫院耳鼻喉科醫師李晏廷今（3）日在臉書發文指出，口臭問題比想像中普遍，「四個人裡就有一人有口臭」，若不及早找出病因，不僅影響人際關係，更可能與牙周病、耳鼻喉疾病或腸胃病變相關。

李晏廷表示，口腔口臭（IOH）占比超過85％，常見原因包括舌苔堆積、蛀牙、牙周病或食物殘渣堆積等，因此除了正確刷牙外，建議每日清理舌苔並搭配牙線、定期洗牙，才能有效降低異味。若因口乾導致口臭，則必須補充足夠水分，女生一天約需2000c.c.、男性約2500c.c.。

至於非口腔口臭（EOH）則約占5至10％。李醫師指出，耳鼻喉疾病如扁桃腺結石，就是最常見卻容易被忽略的「隱形臭怪客」；此外，腸胃問題如胃食道逆流、幽門螺旋桿菌感染，或全身性疾病如糖尿病、肝病、腎病，也都可能成為口臭來源，必須透過專科醫師檢查釐清。

李晏廷也提醒，生活型態對口氣影響甚大，包括脫水、飢餓狀態（如生酮飲食）、嗜吃大蒜或辛香料，甚至抽菸，都會顯著增加口臭風險。若單靠漱口水或口香糖治標不治本，應先找出真正原因，再輔以益生菌或光動力療法等方式改善。

他表示，「其實口臭的人分兩種，一種很在意，一種完全不在意！」若已試過清舌苔、漱口水仍無法改善，應依序檢查：先看牙周專科確認牙周狀況，再由耳鼻喉科排除扁桃腺結石，最後再至腸胃科檢查是否為胃食道逆流或細菌感染。唯有精準找到病因，才能真正告別惱人口臭。

