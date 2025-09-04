自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

智慧醫療結合健康照護 衛福部曝3大挑戰待克服

2025/09/04 18:52

衛福部部長石崇良進行「智慧醫療結合健康照護」報告。（擷取自會議直播畫面）

衛福部部長石崇良進行「智慧醫療結合健康照護」報告。（擷取自會議直播畫面）

〔記者林惠琴／台北報導〕健康台灣推動委員會今（4日）舉行第5次委員會議，衛福部長石崇良進行「智慧醫療結合健康照護」報告，提到衛福部已推動多項計畫，成效初現，但台灣智慧醫療發展的3大挑戰，包含網路攻擊增加、醫療資料碎片化，以及人工智慧落地、驗證、給付缺乏標準，會推動強化資安、資料轉型、AI（人工智慧）3大治理，解決3大挑戰。

石崇良指出，智慧醫療在全齡健康中的應用多元，例如健康的人可利用運動、飲食管理AI；亞健康可使用生活型態改善、慢性病癌篩AI；病人在醫療過程有影像診斷、疾病管理AI；衰老可結合智慧輔具、復健；失能、失智可採用智慧手環定位；臨終則涉及遠距照護、機器人看護、AI監測等。

石崇良說明，智慧醫療有助於照護政策轉型，逐漸從傳統的治療導向，走向預防導向、促進健康的運用。目前透過跨部會合作，已將運動科技應用導入學校、社區等18場域、60個地點，也有疫病預警、健康照護、長照的智慧應用。

石崇良點出，台灣擁有強大的IT能量，是智慧醫療最佳沃土，衛福部已推動多項計畫，成效初現，但台灣智慧醫療發展仍面臨3大挑戰，包含網路攻擊增加、醫療資訊韌性須提升；醫院資訊系統（HIS）多元化，醫療資料碎片化；人工智慧落地、驗證、給付缺乏標準。

針對3大挑戰，石崇良指出，將爭取「AI新十大建設推動方案（草案）」經費4.5億元，設立北中南東等4大醫院資安韌性中心，經由即時監測、快速通報，達成區域聯防，並持續將原本關鍵基礎設施醫院的防護量能，擴及不同層級醫院。

其次，石崇良表示，醫療資訊必須轉型，接軌國際標準，帶動電子病歷升級，次世代數位醫療平台在去年與今年已核定約8.7億元，其中約1.4億元用於從加速驗證AI實用性與安全性，到進入市場，甚至健保給付的負責任AI中心、臨床AI取證驗證中心、AI影響性研究中心等3大AI中心，後續也將爭取「AI新十大建設推動方案（草案）」經費6億元。

