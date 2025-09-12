自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》中暑、抽筋、拉傷風險高 醫提醒夏日運動4注意

2025/09/12 09:36

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，高溫濕熱環境可能因體液與電解質失衡、肌肉疲勞加劇，使筋骨關節的活動表現與功能受影響。（圖取自freepik）

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，高溫濕熱環境可能因體液與電解質失衡、肌肉疲勞加劇，使筋骨關節的活動表現與功能受影響。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著熱浪來襲，很多人持續保持運動習慣，享受流汗的感覺。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，這樣的運動也帶來了更多的風險，尤其是急性拉傷和關節疼痛。高溫濕熱環境除了會增加中暑風險外，亦可能因體液與電解質失衡、肌肉疲勞加劇，而使筋骨關節的活動表現與功能受到影響。

張耀元於臉書粉專「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」分享4個夏日運動必須遵守的安全守則和建議，讓你輕鬆運動，遠離傷害！

1.聰明擇時擇地別讓關節受傷

常在市區路跑的朋友請注意！炎熱天氣下，在堅硬的柏油或水泥地上跑步，會讓膝蓋和腳踝承受來自「高溫」與「衝擊」的雙重負擔，大大增加了受傷的風險。

張耀元建議，運動時間盡量選擇清晨或傍晚，並選擇PU跑道或草地等有緩衝的場地，來保護關節。

2.深度補水預防肌肉抽筋

「口渴了才喝水」是運動大忌！運動過程中，若水分和電解質不足，肌肉容易緊繃，增加抽筋和拉傷風險。

張耀元建議，運動前、中、後定期補水，這不僅能防止中暑，還能有效保護肌肉。

3.別忽視熱身

即便天氣炎熱，肌肉和關節仍需要熱身。如果不進行動態伸展，運動中容易受傷。張耀元建議，無論氣溫多高，都應該進行5-10分鐘的動態伸展，幫助身體預熱，增加關節潤滑。

4.傾聽疼痛警訊別硬撐

若感到「痠、軟、痛」或肌肉異常緊繃，這是警訊，千萬別強忍。一旦出現疼痛，立即停止運動並冰敷休息，避免小傷變大患。

張耀元提醒，運動的目的是保持長期健康，別讓疏忽成為未來的傷痛。如果運動中出現持續疼痛，記得尋求專業醫師的協助！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中