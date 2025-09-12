健康網》中暑、抽筋、拉傷風險高 醫提醒夏日運動4注意

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，高溫濕熱環境可能因體液與電解質失衡、肌肉疲勞加劇，使筋骨關節的活動表現與功能受影響。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著熱浪來襲，很多人持續保持運動習慣，享受流汗的感覺。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，這樣的運動也帶來了更多的風險，尤其是急性拉傷和關節疼痛。高溫濕熱環境除了會增加中暑風險外，亦可能因體液與電解質失衡、肌肉疲勞加劇，而使筋骨關節的活動表現與功能受到影響。

張耀元於臉書粉專「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」分享4個夏日運動必須遵守的安全守則和建議，讓你輕鬆運動，遠離傷害！

1.聰明擇時擇地別讓關節受傷

常在市區路跑的朋友請注意！炎熱天氣下，在堅硬的柏油或水泥地上跑步，會讓膝蓋和腳踝承受來自「高溫」與「衝擊」的雙重負擔，大大增加了受傷的風險。

張耀元建議，運動時間盡量選擇清晨或傍晚，並選擇PU跑道或草地等有緩衝的場地，來保護關節。

2.深度補水預防肌肉抽筋

「口渴了才喝水」是運動大忌！運動過程中，若水分和電解質不足，肌肉容易緊繃，增加抽筋和拉傷風險。

張耀元建議，運動前、中、後定期補水，這不僅能防止中暑，還能有效保護肌肉。

3.別忽視熱身

即便天氣炎熱，肌肉和關節仍需要熱身。如果不進行動態伸展，運動中容易受傷。張耀元建議，無論氣溫多高，都應該進行5-10分鐘的動態伸展，幫助身體預熱，增加關節潤滑。

4.傾聽疼痛警訊別硬撐

若感到「痠、軟、痛」或肌肉異常緊繃，這是警訊，千萬別強忍。一旦出現疼痛，立即停止運動並冰敷休息，避免小傷變大患。

張耀元提醒，運動的目的是保持長期健康，別讓疏忽成為未來的傷痛。如果運動中出現持續疼痛，記得尋求專業醫師的協助！

