健康網》中年女性近6成腰圍過大 醫：恐增慢性病風險

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為的過瘦其實是正常體重？恆新復健科診所醫師王思恒分享，根據2017–2020年全國調查，以DXA測量顯示，男性平均體脂率達 29.6%，女性則落在36%至38%，高齡女性更接近40%至41%，遠遠超出建議範圍（男性約 10–20%、女性約 20–32%）。調查亦發現，中年女性有近6成（59%）腰圍過大，比例相當驚人，甚至不少青少年已出現肥胖、糖尿病前期與血脂異常問題。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，體脂過高會顯著增加高血壓、高血脂、糖尿病、代謝症候群等慢性病風險，更可能導致中風、心血管疾病、癌症與腎臟病。雖然這些健康危害並非立刻顯現，但長期累積下來，將大幅縮短壽命與「健康壽命」，讓疼痛與疾病提早找上門。

值得注意的是，由於國人平均體脂與腰圍普遍偏高，社會大眾對「肥胖」的觀感已逐漸麻痺，甚至將體脂正常的人視為「異常瘦」，忽略了超標帶來的健康風險。

王思恒提醒，日常生活可透過幾項原則來改善體脂問題：腰圍應控制在身高的一半以內；除了健美選手或專業訓練者，一般人仍可參考 BMI；飲食上建議多攝取蔬果、瘦肉與原形食物，減少精製澱粉與加工食品；運動則需結合阻力訓練與有氧，以降低脂肪並維持肌肉量。此外，定期健檢，持續追蹤血壓、血糖與血脂，也是關鍵步驟。

王思恒強調，肥胖是最普遍且最可怕的健康威脅，唯有及早警覺並落實飲食運動管理，才能真正守護健康。

