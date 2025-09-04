自由電子報
健康網》不只運動助燃脂 研究：兒茶素+咖啡因減重小幫手

2025/09/04 19:43

營養師科提斯說，據國外研究，飲用含兒茶素+咖啡因的飲料，有助活化棕色脂肪細胞，提高熱量消耗，可說是開啟燃脂模式的小幫手；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，據國外研究，飲用含兒茶素+咖啡因的飲料，有助活化棕色脂肪細胞，提高熱量消耗，可說是開啟燃脂模式的小幫手；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？身體中有不同顏色的脂肪組織，作用大不同。營養師科提斯表示，人體中的白色脂肪負責存熱量，棕色脂肪則是可以消耗熱量，除運動可讓白色脂肪變成棕色脂肪，降低體脂及體重外，據國外研究，飲用含兒茶素+咖啡因的飲料，也有助活化棕色脂肪細胞，並提高熱量消耗，可說是開啟燃脂模式的小幫手。但也強調該研究仍屬小規模，仍須更深入研究才能確定其效果。

白色脂肪存脂、棕色脂肪燃脂

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文比喻，如果吃進身體裡的熱量是硬幣，脂肪細胞就是撲滿。白色脂肪細胞是完整的撲滿，棕色脂肪細胞則是開口比較大、硬幣比較容易拿出來，甚至旁邊有漏洞的撲滿。硬幣進到白色脂肪細胞撲滿會被儲存下來，並持續累積，較易達到脂肪財富自由。

至於硬幣進到棕色脂肪細胞撲滿，因為開口比較大，所以容易被拿出來（棕色脂肪有許多粒線體可產能），而且除消耗之外，棕色脂肪細胞還會掉錢，所以較難達到脂肪財富自由，甚至還會減少脂肪（棕色脂肪粒線體有許多UCP-1蛋白，它會讓一部分應該產生的能量，以熱量散失）。

科提斯表示，簡單來說，棕色脂肪愛花錢（產生能量），但有時候把錢花在其他的地方（產熱散失），也因為這種特性，棕色脂肪被作為減重時的調控目標。

兒茶素+咖啡因助活化棕色脂肪

除運動可活化棕色脂肪外，科提斯並進一步提及，某些食物成分被發現也可活化棕色脂肪細胞。根據國外1篇研究，讓受試者每天喝2次含615毫克兒茶素+77毫克咖啡因的飲料共5週。結果發現，在微涼的環境下（攝氏19度），棕色脂肪細胞的活化程度提升，同時提高了熱量的消耗，推測可能是兒茶素+咖啡因的協同作用而產生效果。

科提斯特別表示，雖然兒茶素+咖啡因可以提高棕色脂肪活化，但仍屬於小規模研究，需要更深入研究才能確定其效果。比較實際可行的方式是，將含有兒茶素與咖啡因的飲料，如無糖茶當作日常保健飲品，適當飲用。

此外，科提斯強調，活化棕色細胞可幫助減脂，但仍屬於輔助的角色，如果飲食沒有節制，棕色脂肪能力再強，也趕不上累積的速度。

