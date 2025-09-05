自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》金針乾怎麼挑？ 認得3標章 無硫、安全都能放心吃

2025/09/05 08:31

農糧署指出，其實只要依照標示選購並正確處理，兩者皆符合國家規範。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臺灣製的金針乾，依製作過程中是否使用二氧化硫，可分為「無硫金針」及「安全金針」2大類。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，無硫金針採收後殺菁經日曬處理或直接熱風乾燥處理，製作過程不添加任何硫化物，聞起來帶淡淡花香味，簡易沖洗後即可料理。安全金針則建議以清水浸泡20分鐘再料理，但其實只要依照標示選購並正確處理，兩者皆符合國家規範。

農糧署提到，安全金針採收後會透過亞硫酸鹽浸泡及燻硫處理，並嚴格確保含硫量符合國家安全標準（4,000 ppm），其口感脆度及耐壓性較高，建議以清水浸泡約20分鐘後再行料理。無論是無硫金針或安全金針，皆為符合國家規定且安全衛生的金針產品，消費者可依需求及喜好進行選購。

農糧署分享，購買金針時可認明：

●臺灣安全金針標章。

●農產品產銷履歷標章。

●臺灣農產品生產追溯條碼。

農糧署提醒，避免購買，包裝標示不完整、顏色太鮮豔、或受潮出現怪味的金針產品。

