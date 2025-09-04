自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》吳怡霈罹「子宮肌腺症」經痛嚴重 醫教你認識經痛

2025/09/04 19:23

女星吳怡霈自承飽受子宮肌腺症所苦，每每經痛都相當嚴重，且經血很多。（圖取自臉書）

女星吳怡霈自承飽受子宮肌腺症所苦，每每經痛都相當嚴重，且經血很多。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名主持人吳怡霈長年受子宮肌腺症所苦，承受嚴重經痛；在進行子宮肌腺症手術後，接受中醫師建議，徹底不吃「蛋、奶、咖啡」；雖起初偶有頭痛等不適感，但過了幾天卻有正向改變，精神變好且睡眠改善。

吳怡霈近日在臉書發文指出，子宮肌腺症困擾自己多年，且經血量超多，引發劇烈經痛，甚至連非經期都會痛。吳怡霈表示，術前曾打過長效柳普林，這段時間7個月都沒有月經。然卻發生盜汗與情緒不穩等更年期症狀。隨後進行「子宮肌腺症微波消融手術」，且術後仍需忌口。她接受中醫建議不吃蛋、奶、咖啡，一段時間後發現身體變化極大，包含精神變好，睡眠改善；且戒蛋後皮膚過敏狀況減輕。

吳怡霈分享自己戒除奶、蛋、咖啡因後，變得更加神清氣爽。（圖取自臉書）

吳怡霈分享自己戒除奶、蛋、咖啡因後，變得更加神清氣爽。（圖取自臉書）

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」說明，經痛或腹悶，是許多女孩每個月的挑戰。有時候，經痛可能是身體想對妳說話的方式。如果妳的疼痛特別劇烈、影響到日常生活，那真的要多留意。可能原因包括：子宮內膜異位症、子宮肌腺症、巧克力囊腫。

這些狀況都有可能造成強烈的經痛，因此建議到婦產科做個檢查，讓專業醫師陪妳一起找出身體的節奏與解方。

那如果只是輕微的不適呢？有些女孩的經痛屬於比較輕微的狀況，這時候就可以試試看下面這些溫柔又有效的舒緩方式。

●熱敷：將熱水袋或電熱毯放在腹部，可以幫助放鬆子宮肌肉，讓疼痛慢慢緩和下來～溫熱的觸感也會讓人覺得安心。

●輕運動：像是慢慢散步、伸展或是柔和的瑜珈，都能促進血液循環，也有助於釋放壓力，讓身體回到更舒適的狀態。

●飲食調整：少一點咖啡因與鹽分，多一點含鎂的好食物（如菠菜、堅果），讓妳的荷爾蒙更平衡，情緒也能更穩定。

●必要時用藥：若真的很不舒服，也可以在醫師建議下服用止痛藥。若來不及看診，也能先使用藥局可購得的非處方藥，緩解疼痛再說。

嚴絢上醫師提醒：「身體的不適不是妳應該承受的默契，而是值得被照顧的訊號。」有任何疑問，讓專業的婦產科醫師成為妳的貼心後盾，一起優雅走過這段旅程。

