健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

如何自然保護腎臟？這5種水果最有益

2025/09/04 16:58

藍莓、蔓越莓、蘋果、紅葡萄、石榴有助於人保護腎臟。圖為藍莓。（法新社）

藍莓、蔓越莓、蘋果、紅葡萄、石榴有助於人保護腎臟。圖為藍莓。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕腎臟在過濾廢物和清除體內毒素方面發揮重要作用，因此選擇有益於腎臟健康和預防慢性腎臟病的正確飲食至關重要，近日《印度時報》就介紹5種對腎臟健康最有益水果。

第一種水果為藍莓：藍莓富含抗氧化劑，尤其是花青素，有助於對抗氧化壓力並減少腎臟發炎。經常食用藍莓有助於減緩腎臟損傷的進展，並改善腎臟整體健康。

2025年1項名為「藍莓補充劑對緩解大鼠老年性腎功能障礙影響」的研究表明，補充藍莓萃取物有助於減少大鼠與年齡相關腎臟病變、氧化壓力和發炎，從而保護腎臟功能及其結構。藍莓鉀含量也很低，這使它成為大多數腎臟疾病患者的安全水果選擇。

第二種水果為蔓越莓：蔓越莓以預防泌尿道感染 （UTI） 而聞名，這間接地有益於腎臟健康。2023年發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）1項最新綜合分析指出，根據國際性健康醫療研究網絡「考科藍」（Cochrane）系統評價數據庫發表的結果，蔓越莓產品（包括果汁或膠囊）降低幾組人群出現尿道感染風險。

此外，定期服用蔓越莓有助於維持泌尿系統和腎臟健康。蔓越莓還含有抗氧化劑，可以對抗發炎和氧化損傷。

第三種水果為蘋果：蘋果富含膳食纖維、維生素C和抗發炎成分。根據美國國家腎臟基金會數據，蘋果是一種對腎臟有益的水果，因為它富含抗氧化劑、膳食纖維，並且鉀含量低，有助於消炎和排毒。常吃蘋果還能自然降低膽固醇，進而減輕腎臟負擔。

第四種水果為紅葡萄：紅葡萄富含黃酮類化合物和抗氧化劑，有助於減少腎臟發炎和氧化壓力。2024年的1項小鼠研究表明，長期食用葡萄有益於腎臟健康，並能增強對腎臟纖維化及相關損傷抵抗力。紅葡萄的鈉和鉀含量也很低，因此適合作為有益於腎臟健康的飲食。

第五種水果為石榴：石榴富含抗氧化劑、維生素和多酚，有助於減少腎臟組織發炎和氧化損傷。2023年發表在《氧化醫學與細胞長壽》上的1項研究表明，石榴汁可能有助於保護腎臟免受慢性疾病損害。

石榴還能促進血液循環，有益心臟健康，進而有益於腎臟功能，因此應定期在飲食中加入石榴，並將其作為種子或（不加糖的）果汁食用。

