松香水裝礦泉水瓶未標示 老婦誤喝中毒！急診醫提防範法

對於生活中可能遇到的中毒意外，新樓醫院急診科醫師陳郁錚提出防範之道建議。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名75歲婦人因急性意識混亂到急診，微發燒38度、血檢代謝性酸中毒及呼吸性鹼中毒，白血球及肝腎指數上升。醫師靠近婦人時聞到松香水刺鼻味，了解其中毒原因是誤喝了松香水（家人說分裝在礦泉水瓶但未標示是松香水，婦人嗅覺遲鈍誤當礦泉水喝）。

新樓醫院急診科醫師陳郁錚指出，松香水可由揮發蒸氣及皮膚接觸或口腔攝入中毒，無特別解藥，大量攝入可能引發昏迷心肺衰竭。中毒的老婦人後續由醫師做緊急處置，病人症狀逐漸緩解。

請繼續往下閱讀...

陳郁錚表示，居家中毒頻傳，包括小孩誤食藥物、食物中毒、一氧化碳毒害、清潔劑誤用等，大家都要學會及時警覺與處理，並掌握預防與應對技巧，才能保護居家安全。居家常見的中毒事件還有清潔劑與環境衛生用藥中毒，清潔劑（如漂白水、鹽酸等）與環境用藥（如殺蟲劑），大多含有強烈的化學成分，若誤食可能導致嚴重傷害，應放在兒童不易取得之處。

此外，許多清潔劑容易揮發，若在密閉空間內使用，吸入後可能損傷呼吸道。陳郁錚建議，使用這些化學品時應在通風良好的地方進行，尤其應避免將清潔劑分裝到一般容器內，以免誤食。如果是將環境衛生藥物誤噴在臉上、身上，第一時間可先以清水沖洗，如果噴灑的量較大或感到身體不適，應趕緊就醫。

陳郁錚認為預防中毒事件發生，最重要是建立良好生活習慣，如妥善存放藥品、清潔劑等化學物質，勿任意分裝未標示，以免兒童誤食。另要注意食品衛生安全、徹底洗淨食材，減少生食或食用未煮熟的食物，尤其是海鮮、雞蛋等易受汙染的食材。此外，若聞到食物有疑似腐敗氣味，應當機立斷不要食用。中毒事件發生往往是意料之外，如何預防中毒是每個人必備的基本常識，唯有提高對中毒風險的警覺與應對，才能有效降低意外中毒的發生率。

