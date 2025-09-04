18牙醫進駐校園 雲林偏鄉不再是「牙科沙漠」

雲林縣府自籌1200萬元購買24座牙科診療椅設置在9個牙醫不足鄉鎮共12所學校，並有牙醫師巡迴診療。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣二崙、口湖2偏鄉至今沒有牙醫執業，縣府自籌1200萬元購買24座診療椅，將放置在9鄉鎮12所學校，且衛生局與牙醫師公會合作招募18位牙醫師到校園巡迴診療服務，今（4）日在口湖下崙國小啟動。

今天啟動儀式由縣長張麗善、雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢、牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、教育處長邱孝文、衛生局長曾春美及12所學校校長共同見證。

張麗善指出，據教育處每年開學健康檢查，偏鄉學童蛀牙率偏高，主要是因偏鄉醫療資源普遍不足，多個鄉鎮沒牙醫，學童牙齒就診不便，24座診療椅將設置在牙科資源不足的鄉鎮，包括林內、口湖、二崙、土庫、褒忠、元長、古坑、四湖、水林等9鄉鎮，共12所學校。

張麗善表示，衛生局與牙醫師公會合作推動「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，在12所學校巡迴診療，未來還將擴及到麥寮、崙背、台西、東勢及莿桐等鄉，協助學生即時解決口腔問題，避免因牙齒問題影響營養攝取與身心發展。

曾春美說，目前已召募18位牙醫師參與偏鄉學校服務，可執行牙科檢查、補牙、塗氟、洗牙等，現階段以學童牙齒健康優先，未來擴大至成人，包括老師及鄉民。

陳世岳表示，縣府添購的診療椅規格媲美高級診所，公會持續招募更多牙醫師投入，讓偏鄉不再是「牙科沙漠」。

另二崙、口湖因沒有牙醫師執業，衛生局輔導牙醫師公會組成醫療團，在口湖鄉衛生所設置巡迴門診，每個月3週的週三上午9時至12日駐診服務，另8月起有嘉義縣牙醫師跨縣市支援，增加每月3週週四上午診次。

雲林縣府與牙醫師公會合作「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」啟動。（記者黃淑莉攝）

