自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

18牙醫進駐校園 雲林偏鄉不再是「牙科沙漠」

2025/09/04 16:23

雲林縣府自籌1200萬元購買24座牙科診療椅設置在9個牙醫不足鄉鎮共12所學校，並有牙醫師巡迴診療。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府自籌1200萬元購買24座牙科診療椅設置在9個牙醫不足鄉鎮共12所學校，並有牙醫師巡迴診療。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣二崙、口湖2偏鄉至今沒有牙醫執業，縣府自籌1200萬元購買24座診療椅，將放置在9鄉鎮12所學校，且衛生局與牙醫師公會合作招募18位牙醫師到校園巡迴診療服務，今（4）日在口湖下崙國小啟動。

今天啟動儀式由縣長張麗善、雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢、牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、教育處長邱孝文、衛生局長曾春美及12所學校校長共同見證。

張麗善指出，據教育處每年開學健康檢查，偏鄉學童蛀牙率偏高，主要是因偏鄉醫療資源普遍不足，多個鄉鎮沒牙醫，學童牙齒就診不便，24座診療椅將設置在牙科資源不足的鄉鎮，包括林內、口湖、二崙、土庫、褒忠、元長、古坑、四湖、水林等9鄉鎮，共12所學校。

張麗善表示，衛生局與牙醫師公會合作推動「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」，在12所學校巡迴診療，未來還將擴及到麥寮、崙背、台西、東勢及莿桐等鄉，協助學生即時解決口腔問題，避免因牙齒問題影響營養攝取與身心發展。

曾春美說，目前已召募18位牙醫師參與偏鄉學校服務，可執行牙科檢查、補牙、塗氟、洗牙等，現階段以學童牙齒健康優先，未來擴大至成人，包括老師及鄉民。

陳世岳表示，縣府添購的診療椅規格媲美高級診所，公會持續招募更多牙醫師投入，讓偏鄉不再是「牙科沙漠」。

另二崙、口湖因沒有牙醫師執業，衛生局輔導牙醫師公會組成醫療團，在口湖鄉衛生所設置巡迴門診，每個月3週的週三上午9時至12日駐診服務，另8月起有嘉義縣牙醫師跨縣市支援，增加每月3週週四上午診次。

雲林縣府與牙醫師公會合作「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」啟動。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府與牙醫師公會合作「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」啟動。（記者黃淑莉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中