陪伴走過低谷 精神關懷訪視員成病人心靈靠山

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著精神疾病盛行率逐年升高，社區化照顧成為重要方向。其中，精神社區關懷訪視員扮演醫療體系與日常生活間的橋樑，透過陪伴與支持，協助個案穩定病情並重建人際連結。

年僅30出頭的小芸（化名），與思覺失調症共處10多年，曾多次住院、與家人疏離，內心封閉脆弱。直到遇見一位願意傾聽與陪伴的訪視員，她才鼓起勇氣再度走進醫院。檢查結束後，小芸低聲問：「下次還會來嗎？」這句話，訪視員已成為她最深刻的安定力量。

訪視員沒有白袍，也不帶醫療器械，卻深入社區與個案家中，負責追蹤病情、提醒服藥、情緒支持與資源轉介。南市衛生局表示，訪視員甚至需面對危機處理與個案自殺風險。他們挑戰的不僅是病情，還包括個案家庭排斥、居住不穩與情緒波動，但始終秉持「不評價、不放棄」的原則，守在病人最脆弱的時刻。

南市衛生局表示，精神關懷訪視服務不僅延續醫療，也建構心理安全網。對許多病人與家庭來說，這雙平凡卻堅定的手，正是復原路上不可或缺的依靠。

