自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

陪伴走過低谷 精神關懷訪視員成病人心靈靠山

2025/09/04 16:55

關懷訪視員陪同個案回診及進行檢查治療。（南市衛生局提供）

關懷訪視員陪同個案回診及進行檢查治療。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著精神疾病盛行率逐年升高，社區化照顧成為重要方向。其中，精神社區關懷訪視員扮演醫療體系與日常生活間的橋樑，透過陪伴與支持，協助個案穩定病情並重建人際連結。

年僅30出頭的小芸（化名），與思覺失調症共處10多年，曾多次住院、與家人疏離，內心封閉脆弱。直到遇見一位願意傾聽與陪伴的訪視員，她才鼓起勇氣再度走進醫院。檢查結束後，小芸低聲問：「下次還會來嗎？」這句話，訪視員已成為她最深刻的安定力量。

訪視員沒有白袍，也不帶醫療器械，卻深入社區與個案家中，負責追蹤病情、提醒服藥、情緒支持與資源轉介。南市衛生局表示，訪視員甚至需面對危機處理與個案自殺風險。他們挑戰的不僅是病情，還包括個案家庭排斥、居住不穩與情緒波動，但始終秉持「不評價、不放棄」的原則，守在病人最脆弱的時刻。

南市衛生局表示，精神關懷訪視服務不僅延續醫療，也建構心理安全網。對許多病人與家庭來說，這雙平凡卻堅定的手，正是復原路上不可或缺的依靠。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中