健康網》水溶性纖維不只助順「便」 穩糖、好心情也靠它

營養師陳柏方表示，燕麥中的水溶性纖維在腸道不會馬上被吸收，發酵後變成短鏈脂肪酸SCFAs，可影響大腦、代謝；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕聽到膳食纖維，你腦中浮現的好處，只是有助排便順暢？營養師陳柏方表示，科學告訴我們，膳食纖維，尤其是「水溶性膳食纖維」，不僅是有助如廁順暢的小幫手，其所含纖維被分解後所產生的SCFAs，還能傳遞訊息影響大腦。據國外研究顯示，補充水溶性膳食纖維有助穩定情緒、血糖、代謝、免疫系統，甚至可維持肌肉功能，可說是健康的關鍵開關。



陳柏方於臉書專頁「RD bite fun 陳柏方營養師」發文指出，水溶性纖維常見於燕麥、蘋果、菊苣根（菊糖）、洋車前子等食物中，這些纖維在腸道裡不會馬上被吸收，而是交給益生菌「加工」，發酵後變成短鏈脂肪酸SCFAs。SCFAs就像腸道寄出的訊息，可以影響大腦、代謝，甚至肌肉。

陳柏方並進一步說明，攝取水溶性膳食纖維的好處如下：

●腸腦軸／腸道菌也能影響心情：其實腸道會和大腦聊天，水溶性膳食纖維被分解後所產生的SCFAs，可透過血液循環或神經訊號影響腦部。據研究顯示，補充水溶性纖維不僅能幫助腸道菌長得更好，還能讓情緒相對穩定、專注力提升。換句話說，攝取足夠的水溶性膳食纖維，或許就是「好心情的隱藏配方」。

●代謝穩定，血糖曲線不坐雲霄飛車：吃完精緻澱粉後，血糖常常「咻」地衝上去，再掉下來，讓人一下子振奮、一下子嗜睡。水溶性纖維在腸道裡會形成凝膠狀，延緩糖的吸收速度，讓血糖曲線變得更平穩，不再大起大落。同時SCFAs也會提醒肝臟、肌肉更有效率地用掉葡萄糖，讓能量代謝更穩定；對血脂、膽固醇管理也有正向幫助。



●新發現肌肉與免疫也受惠：據研究發現，水溶性膳食纖維不只顧腸道，還能降低身體慢性發炎，間接幫助維持肌肉功能，這對中高齡族群尤其重要。再加上能增加腸道菌相多樣性，對免疫系統來說就像訓練部隊一樣，讓防護更全面。

陳柏方強調，水溶性膳食纖維不只是排便救星，更是日常生活中低調又強大的健康基石。懂得在日常飲食中提高水溶性膳食纖維比例（建議占每日膳食纖維1/3以上），便能幫助腸道和全身按下「健康升級鍵」。

營養師陳柏方說，據研究顯示，補充水溶性纖維不僅能幫助腸道菌長得更好，還能讓情緒相對穩定、專注力提升，常見蘋果中也富含；示意圖。（圖取自freepik）

