注重考照輔導及系統學習 北護大護理師證照及格率逾九成七

北護大114年畢業生護理師國考及格率創佳績。（台北護理健康大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕護理人力面臨短缺，台北護理健康大學今公布，該校今年應屆畢業生護理師證照及格率達97.35%，高於全國平均，且畢業學生有95%投入醫護相關工作。校方分享，透過全心培育與考照輔導，以改善臨床護理人力短缺及提升照護品質。

北護大主秘蘇義泰分析，護理人員不足是醫療體系面臨的重大挑戰，這導致臨床工作負荷過大，現有護理師難以提供全面而精細的照護服務，突顯新畢業護理師證照通過率對改善人力短缺、提升照護品質的重要性。提高護理師證照及格率，不僅能增加合格護理人員數量，緩解醫療機構人手不足現況，也能減輕現有護理人員壓力，提升整體臨床照護水準。

北護大護理系透過工作坊進行教師培訓，有效強化AI融入教學與評量的課程設計成效。（台北護理健康大學提供）

北護大護理系主任林梅香指出，今年北護大應屆畢業生護理師證照及格率高達97.35%，遠高於全國平均57.96%。畢業學生中，扣除等待兵役或進修者，95%投入醫護相關工作，其中超過6成在醫學中心擔任臨床護理師。

北護大護理學院院長林惠如提到，護理系特別重視學生的態度與熱忱，全系教師共同策劃課程，在護理專業及基礎醫學課程中融入護理師證照考試輔導策略。透過系統化學習資源、個別化考試準備與OSCE實務能力檢核，教師全心投入學生專業能力的培養，幫助學生整合知識、強化實作技能，確保畢業生具備優質競爭力與臨床即戰力。

北護大校長吳淑芳表示，北護大護理學科不僅榮獲QS世界大學排名全球百大，亦連續2年獲得『全國醫療院所最愛大學生』第一名，校方將持續精進教學創新，全面落實實作制度，確保優秀護理人才能迅速投入臨床工作。而未來也將持續投資護理教育、推動護理科技化、增設智慧設備，使學生畢業與臨床無縫接軌，改善職場環境及發展專業進階制度，提升護理總執業率及健康照護覆蓋率，並拓展精準健康照護服務模式，接軌國際標準。

