自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

注重考照輔導及系統學習 北護大護理師證照及格率逾九成七

2025/09/04 15:39

北護大114年畢業生護理師國考及格率創佳績。（台北護理健康大學提供）

北護大114年畢業生護理師國考及格率創佳績。（台北護理健康大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕護理人力面臨短缺，台北護理健康大學今公布，該校今年應屆畢業生護理師證照及格率達97.35%，高於全國平均，且畢業學生有95%投入醫護相關工作。校方分享，透過全心培育與考照輔導，以改善臨床護理人力短缺及提升照護品質。

北護大主秘蘇義泰分析，護理人員不足是醫療體系面臨的重大挑戰，這導致臨床工作負荷過大，現有護理師難以提供全面而精細的照護服務，突顯新畢業護理師證照通過率對改善人力短缺、提升照護品質的重要性。提高護理師證照及格率，不僅能增加合格護理人員數量，緩解醫療機構人手不足現況，也能減輕現有護理人員壓力，提升整體臨床照護水準。

北護大護理系透過工作坊進行教師培訓，有效強化AI融入教學與評量的課程設計成效。（台北護理健康大學提供）

北護大護理系透過工作坊進行教師培訓，有效強化AI融入教學與評量的課程設計成效。（台北護理健康大學提供）

北護大護理系主任林梅香指出，今年北護大應屆畢業生護理師證照及格率高達97.35%，遠高於全國平均57.96%。畢業學生中，扣除等待兵役或進修者，95%投入醫護相關工作，其中超過6成在醫學中心擔任臨床護理師。

北護大護理學院院長林惠如提到，護理系特別重視學生的態度與熱忱，全系教師共同策劃課程，在護理專業及基礎醫學課程中融入護理師證照考試輔導策略。透過系統化學習資源、個別化考試準備與OSCE實務能力檢核，教師全心投入學生專業能力的培養，幫助學生整合知識、強化實作技能，確保畢業生具備優質競爭力與臨床即戰力。

北護大校長吳淑芳表示，北護大護理學科不僅榮獲QS世界大學排名全球百大，亦連續2年獲得『全國醫療院所最愛大學生』第一名，校方將持續精進教學創新，全面落實實作制度，確保優秀護理人才能迅速投入臨床工作。而未來也將持續投資護理教育、推動護理科技化、增設智慧設備，使學生畢業與臨床無縫接軌，改善職場環境及發展專業進階制度，提升護理總執業率及健康照護覆蓋率，並拓展精準健康照護服務模式，接軌國際標準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中