隱形殺手！研究：甜味劑損害認知能力 有如老化1.6歲

2025/09/04 15:13

研究發現，碳酸飲料中的甜味劑會損害人們思考力和記憶力，並可能對健康造成長期損害。圖為示意圖。（法新社）

研究發現，碳酸飲料中的甜味劑會損害人們思考力和記憶力，並可能對健康造成長期損害。圖為示意圖。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近期有研究發現，碳酸飲料中的甜味劑會損害人們思考力和記憶力，並可能對健康造成長期損害。研究人員表示，攝取阿斯巴甜（aspartame）和糖精等甜味劑最多的人，認知能力下降速度加快62%，相當於老1.6歲。

根據衛報（The Guardian）報導，研究主要作者為巴西聖保羅大學的蘇埃莫托（Claudia Kimie Suemoto），其結果顯示甜味劑對人類認知能力有害。

研究人員觀察7種甜味劑對研究參與者（1萬2772名巴西公務員，平均年齡52歲）健康影響，並進行平均8年追蹤。參與者填寫記錄過去1年飲食攝取量問卷，之後接受言語流暢性和詞彙回憶等認知能力測試。

研究人員發現，攝取最多甜味劑的人記憶能力，比攝取量最低的人下降速度快62%。研究人員稱，這相當於衰老約1.6歲。

研究人員表示，結果表明低熱量和無熱量甜味劑（LNC），可能會對認知功能造成長期損害。他們建議，消費者應該改用蜂蜜等替代品。

研究人員將研究發表於美國醫學雜誌《神經病學》（Neurology），文章強調LNC通常被視為糖的健康替代品，但研究結果表明，某些甜味劑會隨時間推移對大腦產生負面影響。

對此國際甜味劑協會 （ISA） 主張，甜味劑對人類無害為科學共識。ISA聲稱，該研究只能顯示統計學上的關聯，不能顯示直接因果關係。甜味劑攝入量與認知能力下降之間存在關聯，不能證明兩者之間有因果關係。

