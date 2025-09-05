自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》拜過好兄弟食物容易壞？ 普度品保鮮懶人包一次看

2025/09/05 18:55

營養師高敏敏表示，普度供品只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間、拜完即時保存、加熱處理，便能讓你拜得安心、吃得放心。（資料照）

營養師高敏敏表示，普度供品只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間、拜完即時保存、加熱處理，便能讓你拜得安心、吃得放心。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆7月半中元節即將到來，想必大家已添購不少普度品。但你有沒有發現，每次拜過的供品好像特別容易壞？營養師高敏敏表示，其實祭拜前的食品挑選；祭拜中的環境、時間長短、香火使用；祭拜後的保存與加熱等重點，均會影響供品食物保鮮。因此，只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間、拜完即時保存、加熱處理，就能讓你拜得安心、吃得放心。

普度前、中、後須注意事項

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，大家可能常會懷疑，難道真是好兄弟吃過普度供品，食物的被氣吸走，所以食物總是容易壞？但其實影響食物新鮮與否的原因很多，並說明拜拜前、中、後應注意事項：

●拜拜前

1.別買膨罐或凹罐：選購罐頭或飲料時，要避開外觀異常的商品，保存期限也要特別注意。

2.食物包裝須完整：水果、熟食最好外面包一層保鮮膜，避免香灰、蚊蟲跑進去。

3.三牲四果要新鮮：肉品建議選擇有標章的合格來源，蔬果則以當季最新鮮的為主。

●拜拜中

1.避免陽光直射，易致食物變質：普度大多在戶外進行，強烈日曬+高溫易讓細菌快速滋生。建議戶外拜拜不超過1小時、室內控制在2小時內，以免食物臭酸。

2.避免香灰、色素：香火勿插進食物中，盡量固定在旁邊就好，別讓灰燼或色素掉進去。

●拜拜後

1.熟食須熱透：祭拜過的熟食中心溫度要達75°C以上，才足以殺菌。

2.變味、酸臭勿吃：食物看起來OK，但聞起來怪怪的，代表可能已經壞掉，千萬別勉強吃。

3.食物低溫保存：供品應馬上冰起來，沒吃完的食物也要盡快冷藏，遵守先冰先吃的原則，避免堆在冰箱變成細菌溫床。

營養師高敏敏說，拜拜後剩下的供品應馬上冰起來，也應遵守先冰先吃的原則，避免堆在冰箱變成細菌溫床。（資料照）

營養師高敏敏說，拜拜後剩下的供品應馬上冰起來，也應遵守先冰先吃的原則，避免堆在冰箱變成細菌溫床。（資料照）

普度供品易壞5大原因

至於祭拜過的食物為什麼容易壞？高敏敏說明，原因大致如下：

●陽光直射：祭拜常在戶外進行，天氣炎熱下，只要10分鐘溫度升高，細菌就開始繁殖。因此，戶外祭拜建議不超過1小時 室內最多2小時就收。

●燒香、香灰污染：拜拜時，很多人會直接把香插在食物上或飯菜裡，但其實這樣做有食安風險。因香燃燒時會產生灰燼、煙霧，甚至釋放出微量化學物質，若掉進食物裡，不只影響味道，長期下來也可能對身體造成負擔。

●蚊蟲、灰塵污染：祭拜時如果直接把包裝打開，如餅乾、水果沒包好，容易吸引蚊子、蒼蠅或灰塵，這些看不見的污染，其實才是讓食物變質的主因之一，建議供品還是包一層保鮮膜較安心。

●拜拜後未即時保存：食物在室外高溫下放了一陣子，細菌早已悄悄滋生，若發現供品變味、酸掉別心疼，還是丟了比較保險。

●水果呼吸作用：天氣一熱，水果的呼吸作用會變得更快，把裡面的糖份、蛋白質、脂肪都分解掉，導致熟過頭而變得不甜，口感也跑掉了。

高敏敏強調，普度食品易壞不是好兄弟偷吃，而是細菌太活躍。只要選對食材、包裝完整、控制拜拜時間、拜完即時保存、加熱處理，便能讓你拜得安心、吃得放心，好兄弟吃得滿意，大家也能顧好健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

