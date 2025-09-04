自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

阿茲海默症早期警訊 德研究：大腦免疫系統先攻嗅覺

2025/09/04 14:37

科學家已找到阿茲海默症早期「嗅覺喪失」症狀背後的免疫學機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學家已找到阿茲海默症早期「嗅覺喪失」症狀背後的免疫學機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何「聞不到味道」，常是阿茲海默症的第一聲警鐘？根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國神經科學家已找到答案。一篇發表於《自然-通訊》（Nature Communications）的最新研究指出，這並非單純的神經退化，而是一場大腦內部的「免疫叛變」：大腦自身的免疫細胞，竟會主動攻擊並摧毀負責傳遞嗅覺訊號的神經連結，而這一切，都發生在認知功能出現問題之前。

德國神經退行性疾病中心（DZNE）與慕尼黑大學的科學家發現，這場「自己人打自己人」的悲劇，發生在連結大腦「嗅球」（olfactory bulb）與腦幹「藍斑核」（locus coeruleus）的關鍵神經纖維上。嗅球負責接收、分析來自鼻子的氣味訊號，而藍斑核則負責調節包含嗅覺在內的各種感官處理。研究證實，是大腦中扮演「清道夫」角色的免疫細胞「微膠細胞」（microglia），錯誤地切斷了這條關鍵連結。

神經發出「吃我」的死亡訊號

研究團隊進一步發現，這場攻擊的起因，是受阿茲海默症影響的神經細胞，會先出現異常的過度活躍，導致其細胞膜上的一種名為「磷脂醯絲胺酸」（phosphatidylserine）的脂肪酸，從膜的內側，翻轉到外側。

神經生物學家拉爾斯·佩格（Lars Paeger）解釋，這種脂肪酸的外翻，在細胞層級上，是一個眾所周知的「吃我」（eat-me）訊號，等於是向免疫細胞發出了死亡請求。

微膠細胞在接收到此訊號後，便會啟動名為「突觸修剪」（synaptic pruning）的機制，將這些被標記的神經連結，當作無用或功能失常的廢物予以清除，最終導致嗅覺喪失。

研究主持人、神經科學家赫姆斯（Joachim Herms）表示，此一發現，有望為開發阿茲海默症的早期診斷工具鋪平道路，讓患者能在認知問題出現前提早介入治療，大幅增加治療成功的機率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中