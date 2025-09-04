阿茲海默症早期警訊 德研究：大腦免疫系統先攻嗅覺

科學家已找到阿茲海默症早期「嗅覺喪失」症狀背後的免疫學機制；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何「聞不到味道」，常是阿茲海默症的第一聲警鐘？根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國神經科學家已找到答案。一篇發表於《自然-通訊》（Nature Communications）的最新研究指出，這並非單純的神經退化，而是一場大腦內部的「免疫叛變」：大腦自身的免疫細胞，竟會主動攻擊並摧毀負責傳遞嗅覺訊號的神經連結，而這一切，都發生在認知功能出現問題之前。

德國神經退行性疾病中心（DZNE）與慕尼黑大學的科學家發現，這場「自己人打自己人」的悲劇，發生在連結大腦「嗅球」（olfactory bulb）與腦幹「藍斑核」（locus coeruleus）的關鍵神經纖維上。嗅球負責接收、分析來自鼻子的氣味訊號，而藍斑核則負責調節包含嗅覺在內的各種感官處理。研究證實，是大腦中扮演「清道夫」角色的免疫細胞「微膠細胞」（microglia），錯誤地切斷了這條關鍵連結。

神經發出「吃我」的死亡訊號

研究團隊進一步發現，這場攻擊的起因，是受阿茲海默症影響的神經細胞，會先出現異常的過度活躍，導致其細胞膜上的一種名為「磷脂醯絲胺酸」（phosphatidylserine）的脂肪酸，從膜的內側，翻轉到外側。

神經生物學家拉爾斯·佩格（Lars Paeger）解釋，這種脂肪酸的外翻，在細胞層級上，是一個眾所周知的「吃我」（eat-me）訊號，等於是向免疫細胞發出了死亡請求。

微膠細胞在接收到此訊號後，便會啟動名為「突觸修剪」（synaptic pruning）的機制，將這些被標記的神經連結，當作無用或功能失常的廢物予以清除，最終導致嗅覺喪失。

研究主持人、神經科學家赫姆斯（Joachim Herms）表示，此一發現，有望為開發阿茲海默症的早期診斷工具鋪平道路，讓患者能在認知問題出現前提早介入治療，大幅增加治療成功的機率。

