「只希望女兒記得有爸爸」癌友月燒 12萬 病團盼補齊弱勢癌補健保缺口

癌症希望基金會「被遺忘的角落 請重視弱勢癌症的治療可近」記者會，直指近5年納入健保的新癌藥中，有高達67%設有限縮條件，許多病人陷「藥少又限縮」困境。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我只希望女兒長大後，記得她有一個爸爸。」癌症希望基金會副董事長、長庚醫院耳鼻喉科教授羅盛典今（4日）語帶哽咽分享，44歲的賴先生罹患口腔癌，治療後肺部轉移，健保給付的免疫療法四次無效，最後只能自費使用標靶藥，每月花費12萬元。「為什麼還要撐下去？因為他有一個3歲的女兒，至少希望能陪她參加第一個畢業典禮。」

癌症希望基金會今天舉辦「被遺忘的角落 請重視弱勢癌症的治療可近」記者會，直指近5年納入健保的新癌藥中，有高達67%設有限縮條件，與國際臨床指引不符，導致許多病人陷入「藥少又限縮」的困境。基金會盤點2015年至2025年共有113個藥品、165個適應症納入健保，但與肺癌、乳癌、大腸癌藥物給付相對完整相比，「口腔癌、胃癌、子宮內膜癌、卵巢癌」卻屬於資源弱勢癌別。

請繼續往下閱讀...

10年來這4大癌別僅有10個適應症獲健保給付，其中子宮內膜癌更是「0」進展，更嚴峻的是，10個適應症中就有4個設有限縮條件。羅盛典直言，口腔癌多是藍領階級，經濟弱勢卻遇到免疫治療失敗後不得再用標靶藥的「天條」，等於直接截斷病人生路。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆也提到，台灣每年約新增4400例胃癌患者、2200人死亡，第四期病人五年存活率僅4.5%，平均存活僅6.2個月。日本、韓國五年存活率可達9%至23%，日本更因2017年將三線免疫治療納入給付，病人平均存活立即增加3個月，台灣給付卻極為有限，每年平均花在一名胃癌患者的藥費僅12萬元，僅高於食道癌。

婦癌方面也有困境，台大醫學院教授黃韻如指出，子宮內膜癌長年仍以化療為主，部分藥劑雖早成為第一線標準治療，但因未納入健保，病人只能自費。卵巢癌則雖有標靶藥物納入，但僅限第四期，第三期高風險患者必須自費「不是沒有藥，而是門檻太高」，經濟能力成為分水嶺。

羅盛典強調，若健保只看見肺癌、乳癌、大腸癌等「聲量高」癌別，忽視弱勢癌別，降低癌症死亡率1/3的國家目標恐難以達成。他建議，可比照早產兒藥物「適應症外使用」的先例，補足胃癌與子宮內膜癌化療缺口、放寬口腔癌免疫與標靶互換限制，並檢討卵巢癌給付條件。「治療的不只是單一病人，而是一整個家庭的希望。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法