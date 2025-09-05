自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》日本頻紫外線超標 醫提醒慎防白內障

2025/09/05 09:48

日本經常有紫外線超標的時候，除了皮膚要防曬，雙眼也要；示意圖。（圖取自PhotoAC）

日本經常有紫外線超標的時候，除了皮膚要防曬，雙眼也要；示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日日本的民眾也受酷暑所苦，太陽熾烈地彷彿會刺人，紫外線更是頻頻超標，達到日本氣象廳呼籲民眾減少出門的水準。而雙眼被紫外線傷害的風險更為巨大，不可忽視。眼科醫師建議可帶陽傘出門，且京都府的所有警察皆可帶墨鏡（太陽眼鏡）值勤。

日本《關西電視台》報導，辻本眼科診所院長辻本真美表示，她曾遇過一位7旬婦人在眼部手術後經常就診，辻本真美建議她多使用陽傘這類的工具防曬並保護雙眼。辻本真美表示，雙眼若被紫外線曝曬，水晶體可能因紫外線變得混濁，嚴重恐造成白內障。

關西電視台記者發現，在路上戴著墨鏡的人愈來愈多，目前京都的所有警察已被允許戴墨鏡值勤。甚至有眼鏡品牌推出為兒童設計的墨鏡。有民眾說，若沒戴墨鏡，雙眼會格外刺痛，灼熱感很強烈。且憂心紫外線傷害雙眼，因此到哪都戴上墨鏡。主播也分享，自己容易感到雙眼乾澀，只要在戶外都戴上墨鏡。

不過金澤醫科大學眼科助教初版說，鏡片顏色太深，瞳孔會擴大，紫外線傷害更大。一般日常使用，只要淺色鏡片即可。另外若鏡框較厚，可阻擋90%以上紫外線，反之，薄鏡框則僅能阻擋70%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中