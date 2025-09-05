健康網》日本頻紫外線超標 醫提醒慎防白內障

日本經常有紫外線超標的時候，除了皮膚要防曬，雙眼也要；示意圖。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近日日本的民眾也受酷暑所苦，太陽熾烈地彷彿會刺人，紫外線更是頻頻超標，達到日本氣象廳呼籲民眾減少出門的水準。而雙眼被紫外線傷害的風險更為巨大，不可忽視。眼科醫師建議可帶陽傘出門，且京都府的所有警察皆可帶墨鏡（太陽眼鏡）值勤。

日本《關西電視台》報導，辻本眼科診所院長辻本真美表示，她曾遇過一位7旬婦人在眼部手術後經常就診，辻本真美建議她多使用陽傘這類的工具防曬並保護雙眼。辻本真美表示，雙眼若被紫外線曝曬，水晶體可能因紫外線變得混濁，嚴重恐造成白內障。

關西電視台記者發現，在路上戴著墨鏡的人愈來愈多，目前京都的所有警察已被允許戴墨鏡值勤。甚至有眼鏡品牌推出為兒童設計的墨鏡。有民眾說，若沒戴墨鏡，雙眼會格外刺痛，灼熱感很強烈。且憂心紫外線傷害雙眼，因此到哪都戴上墨鏡。主播也分享，自己容易感到雙眼乾澀，只要在戶外都戴上墨鏡。

不過金澤醫科大學眼科助教初版說，鏡片顏色太深，瞳孔會擴大，紫外線傷害更大。一般日常使用，只要淺色鏡片即可。另外若鏡框較厚，可阻擋90%以上紫外線，反之，薄鏡框則僅能阻擋70%。

