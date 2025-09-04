健康網》肺葉多一片？醫解析「肺奇葉」：手術注意

胸腔科醫師蘇一峰表示，大概一兩百人中就有一個人會有肺奇葉，不算太少見。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺部多一片肺葉？胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書分享，有病人在X光發現肺部多了一片肺奇葉，蘇一峰分析並無負面影響，但未來動手術較為麻煩。

蘇一峰在臉書說明，肺奇（音同「機」）葉（azygos lobe）大概一兩百人中就有一個人會有肺奇葉，不算太少見。全台灣大概有十萬到二十萬人左右有肺奇葉。

蘇一峰接著說，一般正常人有五個肺葉，右邊三個上中下，左邊兩個上下，但是當事人右邊上面還多出一個肺奇葉！其實肺奇葉不是真的多長出一個肺葉，而是你的奇靜脈長歪了，長到右上肺葉裡面；奇靜脈本來應該長在縱隔腔裡面，但是你的奇靜脈長歪出來，把右上肺葉壓出來另外一個小肺葉。

這對身體會有什麼影響嗎？蘇一峰表示，「其實一般沒什麼影響，你也感覺不到。」只是有一個負面影響，對要幫你開刀的醫師比較麻煩而已，萬一那一天要動這邊的手術，要注意不要傷害到這個擋路的血管。

