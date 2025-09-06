健康網》維生素D是鈣質搬運工 醫授3招內服、外曬存骨本

林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，鮭魚、沙丁魚、香菇、蛋黃等食物均含有維生素D，也特別提醒應注意飲食均衡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是一種沉默的疾病，大多沒有明顯症狀，保健除了補鈣之外，維生素D也是不可或缺的關鍵。對此，林口長庚風濕過敏免疫科於臉書專頁發文指出，維生素D可說是「鈣質搬運工」，可幫助鈣質吸收與防止流失，日常除了從食物、保健補充品攝取之外，適度曬太陽也可幫助身體合成，有助防骨鬆、存骨本。

醫師指出，維生素D是人體必需維生素之一，但超過一半民眾有維生素D缺乏的情況。維生素D不僅可以幫助人體吸收鈣質，還能阻止鈣質流失，有助增進骨質密度，預防骨質疏鬆、骨骼強壯，因此堪稱是鈣質搬運工。

由於骨質一旦流失就很難再完全恢復，預防骨質疏鬆宜趁早養足骨本。因此，醫師也特別針對補充維生素D提出以下3個方法：

●曬太陽：依衛生福利部國民健康署建議，每週進行2-3次日曬，每次約10-20分鐘，適度曬太陽可以幫助身體合成維生素D。但提醒對光敏感者，請務必做好防曬工作，以免誘發疾病發作。

●食物攝取：如鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚、魚油等均含維生素D；此外，香菇、蛋黃、乳製品也含有，不過還是要提醒注意飲食應均衡。

●保健補充品：若擔心平時維生素D攝取不足，也可以食用鈣片、維生素D補充品。台灣50歲以上成人每日建議補充量：鈣攝取量至少1000 mg，維生素D3的攝取量需要600 IU。提醒服用補充品前，記得應詢問主治醫生、藥師或營養師的建議。

此外，醫師也曾特別於臉書發文提醒，由於紫外線對皮膚及眼睛的傷害不容小覷，因此，應盡量避免上午10點-下午2點直接曝曬，皮膚會對光過敏者也要特別注意，紫外線會誘發疾病發作，如紅斑性狼瘡、皮肌炎、日光性蕁麻疹、日光性皮膚炎等。切記出門前確實做好防曬，且最好每2小時補擦一次防曬乳，以防病情發作又惡化。

林口長庚風濕過敏免疫科醫師表示，日常除可從食物、保健補充品攝取維生素D，適度曬太陽也有助身體合成防骨鬆、存骨本；情境照。（圖取自freepik）

