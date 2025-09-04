限制級
41歲上班族罹患甲狀腺乳突癌 接受碘131治療復正常生活
〔記者王善嬿／嘉義報導〕41歲許小姐是一名上班族，去年底就醫檢查發現甲狀腺結節，還伴隨微鈣化，轉診至大林慈濟醫院評估，經外科手術切除，確診為甲狀腺乳突癌。術後安排入住碘131病房，接受碘131治療，成功清除殘餘癌細胞，目前病情穩定，已經回歸工作與正常生活。
許小姐說，自己透過健康檢查得知有甲狀腺結節，持續在其他醫院追蹤檢查，去年底發現有鈣化現象，轉至大林慈濟醫院接受治療，由一般外科主任魏昌國手術切除，術後復原良好，聲音也未受到影響。
許小姐手術後，轉由新陳代謝科醫師廖唐毅接手，廖唐毅表示，甲狀腺癌術後常見的後續治療方式為碘131放射性同位素治療。因甲狀腺細胞會攝取碘來合成甲狀腺素，癌細胞也有相同特性，因此經特殊處理的放射性碘，能精準進入殘存腫瘤細胞，釋放輻射線達到治療效果。
廖唐毅說，許小姐腫瘤因沒有轉移至淋巴或遠端器官，年齡未滿55歲，為第一期，僅需一般劑量治療；今年2月接受碘131治療後，配合核子醫學科全身掃描，確認沒有遠端轉移，目前持續規律回診追蹤，狀況穩定。
廖唐毅指出，碘131屬於放射性治療，需要短期住院隔離，避免影響他人，一般住院2天，待體內輻射量下降後即可出院，一週內儘量避免與家人接觸，其餘生活不影響，且副作用如喉嚨腫脹、唾液腺不適或腸胃不舒服，絕大多數病人都可耐受良好。他提醒，民眾若發現甲狀腺結節大於一公分、合併微鈣化等高風險特徵，應盡早就醫檢查。
