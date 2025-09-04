自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

過半數成人常做！研究：蹲馬桶壞習慣 痔瘡風險增46％

2025/09/04 12:16

美國一項最新研究指出，使用手機等行為，可能讓如廁時間延長，導致痔瘡風險提高46％。（資料照）

美國一項最新研究指出，使用手機等行為，可能讓如廁時間延長，導致痔瘡風險提高46％。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕痔瘡為直腸和肛門靜脈腫脹，常引起疼痛、癢感及出血，尤其在50歲以上成人中盛行，美國每年約有400萬人因痔瘡就醫。而美國一項最新研究指出，使用手機等行為，可能讓如廁時間延長，導致痔瘡風險提高46％。

紐約郵報》報導，這項由波士頓貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）發表於《PLOS One》期刊的研究，針對125名接受大腸鏡檢查的成年人進行問卷調查，發現約66％受訪者承認在廁所同時使用手機，其中37％滑手機者每次如廁超過5分鐘，明顯高於不使用手機的7.1％。

研究指出，滑手機行為會無形中延長如廁時間，增加肛門與直腸的靜脈壓力，可能導致靜脈腫脹與損傷。研究主要作者帕西查（Trisha Pasricha）建議，民眾應將手機留在浴室外，並盡量將排便時間控制在數分鐘以內。

值得注意的是，該研究發現排便用力與痔瘡風險無明顯關聯，與以往研究有所不同。其他痔瘡風險因素包括便秘、搬重物、懷孕、遺傳及肥胖等。

專家建議，排便時間不宜過長，以降低痔瘡發生率。胃腸科醫師施瓦茨鮑姆（David L. Schwarzbaum）表示：「我通常建議將排便時間限制在10至15分鐘以內，這樣可以減少痔瘡風險。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中