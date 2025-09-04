過半數成人常做！研究：蹲馬桶壞習慣 痔瘡風險增46％

美國一項最新研究指出，使用手機等行為，可能讓如廁時間延長，導致痔瘡風險提高46％。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕痔瘡為直腸和肛門靜脈腫脹，常引起疼痛、癢感及出血，尤其在50歲以上成人中盛行，美國每年約有400萬人因痔瘡就醫。而美國一項最新研究指出，使用手機等行為，可能讓如廁時間延長，導致痔瘡風險提高46％。

《紐約郵報》報導，這項由波士頓貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）發表於《PLOS One》期刊的研究，針對125名接受大腸鏡檢查的成年人進行問卷調查，發現約66％受訪者承認在廁所同時使用手機，其中37％滑手機者每次如廁超過5分鐘，明顯高於不使用手機的7.1％。

研究指出，滑手機行為會無形中延長如廁時間，增加肛門與直腸的靜脈壓力，可能導致靜脈腫脹與損傷。研究主要作者帕西查（Trisha Pasricha）建議，民眾應將手機留在浴室外，並盡量將排便時間控制在數分鐘以內。

值得注意的是，該研究發現排便用力與痔瘡風險無明顯關聯，與以往研究有所不同。其他痔瘡風險因素包括便秘、搬重物、懷孕、遺傳及肥胖等。

專家建議，排便時間不宜過長，以降低痔瘡發生率。胃腸科醫師施瓦茨鮑姆（David L. Schwarzbaum）表示：「我通常建議將排便時間限制在10至15分鐘以內，這樣可以減少痔瘡風險。」

