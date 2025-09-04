挑戰減重黃金標準！美大學「四合一」新藥 盼解決噁心副作用

塔夫茲大學開發的「四合一」減重藥物分子作用，圖中前景的「四重促效劑胜肽」，能一次與細胞表面的四種不同受體結合，同時發揮四種荷爾蒙的功效。（圖：X / Hassan @ScienceBrush）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，美國塔夫茲大學（Tufts University）的科學家，已成功開發出一種結合四種腸道荷爾蒙作用機制的「四合一」新型減重化合物。研究團隊指出，此藥物的目標是達到媲美縮胃手術的減重效果，同時改善現有藥物（如Ozempic）常見的噁心等副作用。

現行的Ozempic，主要模擬飯後分泌的腸道荷爾蒙「GLP-1」（促胰島素胜肽-1），能幫助控制血糖並帶來飽足感。但它常引發強烈噁心，高達40%的患者在第一個月內放棄治療。後續的Mounjaro（學名tirzepatide），則加入第二種腸道荷爾蒙「GIP」（葡萄糖依賴性促胰島素多胜肽），副作用明顯減少。再往後開發的藥物，還結合了第三種能抑制食慾並增加能量消耗的荷爾蒙「升糖素」（glucagon）。

請繼續往下閱讀...

新突破：整合第四種關鍵荷爾蒙

塔夫茲團隊的新突破，是整合第四種腸道荷爾蒙「PYY」（腸促胰胜肽）。它同樣在飯後由腸道分泌，能透過不同機制降低食慾並延緩胃排空。由於PYY的分子結構與前三者差異甚大，研究人員最後透過將兩段胜肽「首尾相連」的方式，才成功打造出這個全新的「四重功能」候選藥物。

研究主持人庫瑪（Krishna Kumar）教授表示，藥物開發的最高目標，是達到縮胃手術（bariatric surgery）可達到的長期減重效果，約可減輕30%的體重。另一位成員拜恩博恩（Martin Beinborn）指出，個體差異可能導致患者減重成果不一，停藥後也常復胖。同時作用於四種不同受體，有望讓效果更穩定，並延緩復胖。

這項研究於2025年6月3日發表在《美國化學會期刊》（Journal of the American Chemical Society），並獲美國國家衛生研究院（NIH）資助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法