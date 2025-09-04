自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

養好骨本防骨鬆 藥物、生活並進改善

2025/09/04 10:19

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕65歲林奶奶兩年來背部頻繁痠痛，只能依賴服用肌肉鬆弛、止痛藥物。家人陪伴至醫院復健科門診，經檢查診斷為「骨質疏鬆症」，在使用抑制骨質流失之口服藥物，並改善生活習慣後，疼痛明顯減少，目前定期於門診追蹤骨密度變化。

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒說，根據國民健康署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，65歲以上長者中，有骨質疏鬆者占比達14.1%，每7人就有1人受影響，且女性明顯高於男性。

簡子軒說，常見症狀包括背部痠痛、身高變矮或駝背，嚴重甚至容易出現壓迫性骨折。其類別可分為女性在停經後因雌激素驟降，骨質流失速度會加快導致的「停經後骨質疏鬆症」及高齡者則因身體機能老化、營養吸收力下降，使骨骼結構變得脆弱造成的「老年性骨質疏鬆症」。

簡子軒說，造成骨質疏鬆的危險因子可分為不可控制與可控制因素，不可控制的部分包括女性、年齡超過70歲、有家族或身材特別矮小者；而可控制的因素則包括鈣質攝取不足、缺乏運動、攝取過量咖啡、吸菸及飲酒過量等生活習慣。

簡子軒說，骨質一旦流失就很難再完全恢復，預防骨質疏鬆宜趁早養足骨本，簡子軒醫師建議，民眾可從飲食、運動和生活習慣三方面入手，在飲食方面，建議每天飲用牛奶、攝取深綠色蔬菜和豆製品。

