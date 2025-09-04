9月開學症候群爆發 醫生提5招收心操

面對「開學症候群」，章秉純指出，一年級新生及升國中、高中的孩子最常見。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕9月開學，「開學症候群」出現孩子早上爬不起來、不想上學，抱怨肚子痛、頭暈，部立台中醫院身心精神科主任章秉純指出，每年開學前後，門診中小朋友出現焦慮、失眠、做惡夢、食欲不振等情況，約比平時增加1到2成，尤其是一年級新生及升國中、高中的孩子最常見，建議開學5招收心操，幫助孩子及早適應開學生活。

面對開學症候群，章秉純建議，父母應多傾聽、給予陪伴與支持，透過正確的引導與耐心，開學症候群不再是煩惱。

請繼續往下閱讀...

章秉純整理「開學5招收心操」：

1.提前營造開學氣氛，分享假期回憶並給予關心。

2.與孩子一起檢視作業。

3.調整生活作息至正常時程。

4.限制3C使用並以身作則。

5.親子共同做好心理準備，家長須同步調整心態。

章秉純說，小一新生因從幼兒園過渡到小學，常出現「分離焦慮症候群」，哭鬧、不肯上學、甚至身體不適，他建議，家長告訴孩子何時會來接送，漸進式陪伴與退出，並安排放學後的小確幸，如帶孩子喜歡的娃娃、陪玩滑梯，讓孩子對學校產生正向期待。若症狀持續超過一個月，伴隨失眠、腸胃不適等，應尋求專業評估。

對於升國三、高三學生因升學壓力，或高年級課業繁重而出現焦慮，章秉純說他曾遇到5年級學生暑假補習過多，未開學就因緊張失眠求診，此時家長應陪伴傾聽、協助排解壓力，並安排適度運動、娛樂紓壓；必要時醫師會提供短期藥物輔助。

章秉純強調，家長的態度是孩子的榜樣，若孩子表現出抗拒上學的情緒，要多傾聽、給予陪伴與支持，鼓勵孩子與同儕互動、回想快樂時光，逐步恢復學習動力，正確的引導與耐心，改善開學症候群。

